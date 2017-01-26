جامعة الملك سعود تغير اسم "التحضيرية" إلى "عمادة السنة الأولى المشتركة"

"الجهني": العام المقبل يشهد إضافة بعض المواد وتطوير ودمج أخرى

أعلن عميد عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، الدكتور نامي الجهني، عن موافقة مجلس الجامعة على تغيير اسم "السنة التحضيرية" إلى عمادة السنة الأولى المشتركة.



وقال "الجهني" إن العمادة سوف تخرج العام القادم بثوب جديد ومتطور من خلال إضافة بعض المواد الدراسية وتطوير مواد أخرى ودمج بعض المواد، مضيفا أن هناك عملا مستمرا بين عمادة السنة الأولى المشتركة وبقية كليات الجامعة بإشراف مباشر من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية لتطوير المقررات الدراسية.



وأكد "الجهني" أن العمادة جزء من الخط الدراسية للطالب وتحتسب في المعدل التراكمي، وتقدم للطالب العديد من المعارف والمهارات التي تعينه على التميز في دراسته الجامعية.



وطمأن "الجهني" الطلاب والطالبات المنضمين في الدراسة هذا العام، وقال إنه لن يكون هناك أي تأثير على الطلاب والطالبات الدارسين هذا العام.



وثمن "الجهني" ما تحظى به التحضيرية من دعم واهتمام من مدير الجامعة الدكتور بدران العمر ومن وكلاء الجامعة.



وأشاد "الجهني" بالمستوى المتميز لأبنائه طلاب السنة الأولى المشتركة في كافة الجوانب التعليمية وغيرها من الأنشطة المصاحبة.