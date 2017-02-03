"جامعة الملك سعود" تفتح القبول لـ"الدراسات العليا" منتصف جمادى الجاري

اشترط حصول المتقدم على "٧٠" درجة في القدرات للدخول لبوابة التقديم

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، منتصف هذا الشهر موعداً للتقديم على برامج الدراسات العليا "ماجستير ودكتوراه" في مختلف التخصصات للعام الجامعي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ.

وحددت الجامعة يوم الأحد الموافق ١٥ / ٥ / ١٤٣٨هـ موعداً لبدء استقبال الطلبات الذي يستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٣ / ٦ / ١٤٣٨هـ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: https://dgs.ksu.edu.sa

واشترطت عمادة الدراسات العليا بالجامعة حصول المتقدم أو المتقدمة على "70" درجة في القدرات العامة للجامعيين، حتى يتمكن من الدخول لبوابة التقديم، وأكدت أنه لن يستقبل أي تقديم ورقي في برامج الدراسات العليا.