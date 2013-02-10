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"جامعة تبوك" تُعفي طلاب "التربوي" مستفيدي الضمان من الرسوم

توعدت المحتالين بعقوبات.. وآخرون يطالبون بإعفاء مماثل أو تخفيض

 أعفت جامعة تبوك مستفيدي الضمان الاجتماعي، من طلاب الدبلوم التربوي من رسوم الفصل الدراسي الأول؛ في حين سيتم إعفاؤهم في حال استمرارية استفادتهم من الضمان الاجتماعي للفصل الدراسي الثاني.

 

واشترطت الجامعة أن يتقدم الطالب بطلب الإعفاء مرفقاً كل المستندات التي تدعم طلبه؛ حيث ستقوم الجامعة بالتأكد منها عبر التواصل مع الجهات المختصة؛ فيما توعدت مَن يثبت عدم صحة مستنداته بتعريض نفسه للعقوبات المنصوص عليها.

 

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور سمير النجدي، إمكانية استرجاع الرسوم المدفوعة للفصل الدراسي الأول لمن تنطبق عليه الشروط، بعد تقديم طلب والتواصل مع عمادة خدمة المجتمع.

 

يشار إلى أن الجامعة تحصّل مقابل دراسة الدبلوم التربوي، الذي يشترط الحصول عليه للدخول في المفاضلة على الوظائف التعليمية، رسوماً بمبلغ 5000 ريال لكل فصل دراسي، وقد اعتبر الطلاب الملزمون بدفعها أنها مبالغٌ فيها مقارنة بظروفهم؛ مطالبين مديرَ الجامعة بإعفائهم من الرسوم؛ على أقل تقدير للفصل الدراسي الثاني، أو إعادة النظر في خفضها لـ2500 ريال تُدفع على 3 مراحل.

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"جامعة تبوك" تُعفي طلاب "التربوي" مستفيدي الضمان من الرسوم
سبق

 أعفت جامعة تبوك مستفيدي الضمان الاجتماعي، من طلاب الدبلوم التربوي من رسوم الفصل الدراسي الأول؛ في حين سيتم إعفاؤهم في حال استمرارية استفادتهم من الضمان الاجتماعي للفصل الدراسي الثاني.

 

واشترطت الجامعة أن يتقدم الطالب بطلب الإعفاء مرفقاً كل المستندات التي تدعم طلبه؛ حيث ستقوم الجامعة بالتأكد منها عبر التواصل مع الجهات المختصة؛ فيما توعدت مَن يثبت عدم صحة مستنداته بتعريض نفسه للعقوبات المنصوص عليها.

 

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور سمير النجدي، إمكانية استرجاع الرسوم المدفوعة للفصل الدراسي الأول لمن تنطبق عليه الشروط، بعد تقديم طلب والتواصل مع عمادة خدمة المجتمع.

 

يشار إلى أن الجامعة تحصّل مقابل دراسة الدبلوم التربوي، الذي يشترط الحصول عليه للدخول في المفاضلة على الوظائف التعليمية، رسوماً بمبلغ 5000 ريال لكل فصل دراسي، وقد اعتبر الطلاب الملزمون بدفعها أنها مبالغٌ فيها مقارنة بظروفهم؛ مطالبين مديرَ الجامعة بإعفائهم من الرسوم؛ على أقل تقدير للفصل الدراسي الثاني، أو إعادة النظر في خفضها لـ2500 ريال تُدفع على 3 مراحل.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
08:31 AM
توعدت المحتالين بعقوبات.. وآخرون يطالبون بإعفاء مماثل أو تخفيض

"جامعة تبوك" تُعفي طلاب "التربوي" مستفيدي الضمان من الرسوم

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بدر الجبل - تبوك
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 أعفت جامعة تبوك مستفيدي الضمان الاجتماعي، من طلاب الدبلوم التربوي من رسوم الفصل الدراسي الأول؛ في حين سيتم إعفاؤهم في حال استمرارية استفادتهم من الضمان الاجتماعي للفصل الدراسي الثاني.

 

واشترطت الجامعة أن يتقدم الطالب بطلب الإعفاء مرفقاً كل المستندات التي تدعم طلبه؛ حيث ستقوم الجامعة بالتأكد منها عبر التواصل مع الجهات المختصة؛ فيما توعدت مَن يثبت عدم صحة مستنداته بتعريض نفسه للعقوبات المنصوص عليها.

 

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور سمير النجدي، إمكانية استرجاع الرسوم المدفوعة للفصل الدراسي الأول لمن تنطبق عليه الشروط، بعد تقديم طلب والتواصل مع عمادة خدمة المجتمع.

 

يشار إلى أن الجامعة تحصّل مقابل دراسة الدبلوم التربوي، الذي يشترط الحصول عليه للدخول في المفاضلة على الوظائف التعليمية، رسوماً بمبلغ 5000 ريال لكل فصل دراسي، وقد اعتبر الطلاب الملزمون بدفعها أنها مبالغٌ فيها مقارنة بظروفهم؛ مطالبين مديرَ الجامعة بإعفائهم من الرسوم؛ على أقل تقدير للفصل الدراسي الثاني، أو إعادة النظر في خفضها لـ2500 ريال تُدفع على 3 مراحل.

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