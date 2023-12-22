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جامعة جدة تنال جائزة التميز الدولي من التصنيف البريطاني "QS"

بعد التأكد من تطبيقها للمعايير العالمية وفق الرؤية الوطنية 2030

حققت جامعة جدة جائزة التميز الدولي التقديرية من التصنيف البريطاني الشهيرة QS للجامعات العالمية؛ وذلك تقديراً لجهودها في تطبيق معايير التميز الدولي.

 

وقد تَسَلّم مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط الجائزة من ممثل منظمة QS في الشرق الأوسط "آشوين فرناندز"، وقدّم تهنئته لجميع قيادات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة على هذا  الإنجاز، الذي يأتي مع انطلاقة الجامعة نحو آفاق واسعة، والحراك الذي تمارسه على كل الأصعدة العلمية والبحثية والاستراتيجية وفق الرؤية الوطنية 2030.

 

وقال: "الجامعة حصلت على هذه الجائزة بعد رصد هيئات التصنيف لجهود الجامعة وخطواتها الجادة نحو تطبيق المعايير الدولية في المجالات الأكاديمية والتشغيلية".

 

وأضاف: " تعمل جامعة جدة منذ البدايات الأولى لها، وفق استراتيجيات وتوجهات الرؤية الوطنية 2030 التي تؤكد تجويد المخرجات وتميز المجالات وعمق الأهداف".

 

وأردف: "بدايات الجامعة الحقيقية قد صاحبها زخم كبير من الحراك في جميع المجالات الاستراتيجية والأكاديمية والبحثية، كما أن المكتسبات التي حصلت عليها جامعة جدة من جامعة الملك عبدالعزيز قد دفعت الجامعة بقوة نحو آفاق واسعة".

 

وتابع: "بدأت جامعة جدة من حيث انتهت جامعة الملك عبدالعزيز؛ مما يُكسبها التميز والقدرة على المضيّ نحو آفاق رحبة وجديدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

 

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جامعة جدة تنال جائزة التميز الدولي من التصنيف البريطاني "QS"
سبق

حققت جامعة جدة جائزة التميز الدولي التقديرية من التصنيف البريطاني الشهيرة QS للجامعات العالمية؛ وذلك تقديراً لجهودها في تطبيق معايير التميز الدولي.

 

وقد تَسَلّم مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط الجائزة من ممثل منظمة QS في الشرق الأوسط "آشوين فرناندز"، وقدّم تهنئته لجميع قيادات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة على هذا  الإنجاز، الذي يأتي مع انطلاقة الجامعة نحو آفاق واسعة، والحراك الذي تمارسه على كل الأصعدة العلمية والبحثية والاستراتيجية وفق الرؤية الوطنية 2030.

 

وقال: "الجامعة حصلت على هذه الجائزة بعد رصد هيئات التصنيف لجهود الجامعة وخطواتها الجادة نحو تطبيق المعايير الدولية في المجالات الأكاديمية والتشغيلية".

 

وأضاف: " تعمل جامعة جدة منذ البدايات الأولى لها، وفق استراتيجيات وتوجهات الرؤية الوطنية 2030 التي تؤكد تجويد المخرجات وتميز المجالات وعمق الأهداف".

 

وأردف: "بدايات الجامعة الحقيقية قد صاحبها زخم كبير من الحراك في جميع المجالات الاستراتيجية والأكاديمية والبحثية، كما أن المكتسبات التي حصلت عليها جامعة جدة من جامعة الملك عبدالعزيز قد دفعت الجامعة بقوة نحو آفاق واسعة".

 

وتابع: "بدأت جامعة جدة من حيث انتهت جامعة الملك عبدالعزيز؛ مما يُكسبها التميز والقدرة على المضيّ نحو آفاق رحبة وجديدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

 

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
12:40 PM
بعد التأكد من تطبيقها للمعايير العالمية وفق الرؤية الوطنية 2030

جامعة جدة تنال جائزة التميز الدولي من التصنيف البريطاني "QS"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حققت جامعة جدة جائزة التميز الدولي التقديرية من التصنيف البريطاني الشهيرة QS للجامعات العالمية؛ وذلك تقديراً لجهودها في تطبيق معايير التميز الدولي.

 

وقد تَسَلّم مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط الجائزة من ممثل منظمة QS في الشرق الأوسط "آشوين فرناندز"، وقدّم تهنئته لجميع قيادات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة على هذا  الإنجاز، الذي يأتي مع انطلاقة الجامعة نحو آفاق واسعة، والحراك الذي تمارسه على كل الأصعدة العلمية والبحثية والاستراتيجية وفق الرؤية الوطنية 2030.

 

وقال: "الجامعة حصلت على هذه الجائزة بعد رصد هيئات التصنيف لجهود الجامعة وخطواتها الجادة نحو تطبيق المعايير الدولية في المجالات الأكاديمية والتشغيلية".

 

وأضاف: " تعمل جامعة جدة منذ البدايات الأولى لها، وفق استراتيجيات وتوجهات الرؤية الوطنية 2030 التي تؤكد تجويد المخرجات وتميز المجالات وعمق الأهداف".

 

وأردف: "بدايات الجامعة الحقيقية قد صاحبها زخم كبير من الحراك في جميع المجالات الاستراتيجية والأكاديمية والبحثية، كما أن المكتسبات التي حصلت عليها جامعة جدة من جامعة الملك عبدالعزيز قد دفعت الجامعة بقوة نحو آفاق واسعة".

 

وتابع: "بدأت جامعة جدة من حيث انتهت جامعة الملك عبدالعزيز؛ مما يُكسبها التميز والقدرة على المضيّ نحو آفاق رحبة وجديدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

 

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