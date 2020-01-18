النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة شقراء تطلق "تواصل" للتفاعل مع طلابها ورصد مقترحاتهم

​"الأسمري": توفر الخدمات الطلابية وتعالج المشكلات التعليمية

أطلقت جامعة شقراء نافذة جديدة عبر البوابة الإلكترونية باسم "تواصل" تهدف إلى إيجاد منصة تفاعلية وقناة تواصل مباشرة تجمع مدير الجامعة بالطلاب والطالبات، يتم من خلالها رصد اقتراحاتهم والمشكلات والعقبات التي تواجههم وتسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.


 وصرح مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، أن إطلاق موقع "تواصل" يسهم في تسهيل التواصل مع الطلاب والطالبات ويمكننا من خلاله الاطلاع المباشر على أبرز المشكلات التي تواجههم ورصد المقترحات.


وكشف "الأسمرى" أن برنامج "تواصل" يوفر أيضا أفضل الخدمات للطلاب والطالبات ونسعى من خلالها إلى الارتقاء بجامعة شقراء إلى مستويات الريادة الأكاديمية.


يشار إلى أن منصة "تواصل" تستقبل كافة الطلاب إلكترونياً  وترصد كافة المقترحات على مدار 24 الساعة وطوال أيام الأسبوع وبنظام تقني آمن يمنح خصوصية بيانات المرسل، وتحظى بإشراف ومتابعة من معالي مدير الجامعة د. عوض الأسمري.
 
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة شقراء تطلق "تواصل" للتفاعل مع طلابها ورصد مقترحاتهم
سبق

أطلقت جامعة شقراء نافذة جديدة عبر البوابة الإلكترونية باسم "تواصل" تهدف إلى إيجاد منصة تفاعلية وقناة تواصل مباشرة تجمع مدير الجامعة بالطلاب والطالبات، يتم من خلالها رصد اقتراحاتهم والمشكلات والعقبات التي تواجههم وتسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.


 وصرح مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، أن إطلاق موقع "تواصل" يسهم في تسهيل التواصل مع الطلاب والطالبات ويمكننا من خلاله الاطلاع المباشر على أبرز المشكلات التي تواجههم ورصد المقترحات.


وكشف "الأسمرى" أن برنامج "تواصل" يوفر أيضا أفضل الخدمات للطلاب والطالبات ونسعى من خلالها إلى الارتقاء بجامعة شقراء إلى مستويات الريادة الأكاديمية.


يشار إلى أن منصة "تواصل" تستقبل كافة الطلاب إلكترونياً  وترصد كافة المقترحات على مدار 24 الساعة وطوال أيام الأسبوع وبنظام تقني آمن يمنح خصوصية بيانات المرسل، وتحظى بإشراف ومتابعة من معالي مدير الجامعة د. عوض الأسمري.
 
 

18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
12:37 AM
​"الأسمري": توفر الخدمات الطلابية وتعالج المشكلات التعليمية

جامعة شقراء تطلق "تواصل" للتفاعل مع طلابها ورصد مقترحاتهم

A A A
سمران القثامي - شقراء
0
273

أطلقت جامعة شقراء نافذة جديدة عبر البوابة الإلكترونية باسم "تواصل" تهدف إلى إيجاد منصة تفاعلية وقناة تواصل مباشرة تجمع مدير الجامعة بالطلاب والطالبات، يتم من خلالها رصد اقتراحاتهم والمشكلات والعقبات التي تواجههم وتسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.


 وصرح مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، أن إطلاق موقع "تواصل" يسهم في تسهيل التواصل مع الطلاب والطالبات ويمكننا من خلاله الاطلاع المباشر على أبرز المشكلات التي تواجههم ورصد المقترحات.


وكشف "الأسمرى" أن برنامج "تواصل" يوفر أيضا أفضل الخدمات للطلاب والطالبات ونسعى من خلالها إلى الارتقاء بجامعة شقراء إلى مستويات الريادة الأكاديمية.


يشار إلى أن منصة "تواصل" تستقبل كافة الطلاب إلكترونياً  وترصد كافة المقترحات على مدار 24 الساعة وطوال أيام الأسبوع وبنظام تقني آمن يمنح خصوصية بيانات المرسل، وتحظى بإشراف ومتابعة من معالي مدير الجامعة د. عوض الأسمري.
 
 

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,259

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة