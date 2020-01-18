جامعة شقراء تطلق "تواصل" للتفاعل مع طلابها ورصد مقترحاتهم

​"الأسمري": توفر الخدمات الطلابية وتعالج المشكلات التعليمية

أطلقت جامعة شقراء نافذة جديدة عبر البوابة الإلكترونية باسم "تواصل" تهدف إلى إيجاد منصة تفاعلية وقناة تواصل مباشرة تجمع مدير الجامعة بالطلاب والطالبات، يتم من خلالها رصد اقتراحاتهم والمشكلات والعقبات التي تواجههم وتسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.



وصرح مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، أن إطلاق موقع "تواصل" يسهم في تسهيل التواصل مع الطلاب والطالبات ويمكننا من خلاله الاطلاع المباشر على أبرز المشكلات التي تواجههم ورصد المقترحات.



وكشف "الأسمرى" أن برنامج "تواصل" يوفر أيضا أفضل الخدمات للطلاب والطالبات ونسعى من خلالها إلى الارتقاء بجامعة شقراء إلى مستويات الريادة الأكاديمية.



يشار إلى أن منصة "تواصل" تستقبل كافة الطلاب إلكترونياً وترصد كافة المقترحات على مدار 24 الساعة وطوال أيام الأسبوع وبنظام تقني آمن يمنح خصوصية بيانات المرسل، وتحظى بإشراف ومتابعة من معالي مدير الجامعة د. عوض الأسمري.



