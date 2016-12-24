جامعة طيبة تقرُّ مشروعاً لمواقف الطلاب بـ 38 مليوناً .. ومنتقدون: الفروع أولى

مغرِّدون: الفكرة لا توافق "رؤية المملكة 2030" والأولى الاهتمام بالبرامج العلمية

انتقد كثيرٌ من متابعي حسابات "جامعة طيبة" بمواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بالإنفاق المبالغ فيه على مشروع إنشاء مواقف السيارات الخاصّة بطلبة الجامعة، التي تبلغ تكلفتها، بحسبما أعلنه حساب الجامعة الرسمي إلى 38 مليون ريال، تستوعب 750 مركبة، إضافة إلى تخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصّة ونظام الحريق وانسيابية الحركة المرورية، على الرغم من عدم اكتمال بعض المرافق التعليمية بها.

وتتجاوز التكلفة المقترحة للموقف الواحد في هذا المشروع 100 ألف ريال، إلا أن بعض المغرّدين كشفوا أن كثيراً من البرامج العلمية والكثير من المعامل غير متوافرة بحجة عدم وجود ميزانية لها، متسائلين في الوقت نفسه: ‏هل المواقف أولى؟ هل هي متفقة مع "رؤية السعودية 2030"؟ فيما لم تكشف الجامعة عن تفاصيل بداية المشروع إلا أنها نوّهت بتدشينه قريباً من قِبل مدير جامعة طيبة.

يأتي هذا المشروع من ضمن الخدمات التي تقدمها جامعة طيبة لطلابها، وسط مطالب عدة من أهالي المحافظات الأخرى، بافتتاح فروع لجامعة طيبة التي تبعد عن الجامعة بمسافة تتجاوز 130 كيلو، حفاظاً على سلامة الطلاب الذين يرتادون الطرق يومياً للجامعة بسبب عدم توافر فروع لها في المحافظات.