النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة طيبة تقرُّ مشروعاً لمواقف الطلاب بـ 38 مليوناً .. ومنتقدون: الفروع أولى

مغرِّدون: الفكرة لا توافق "رؤية المملكة 2030" والأولى الاهتمام بالبرامج العلمية

انتقد كثيرٌ من متابعي حسابات "جامعة طيبة" بمواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بالإنفاق المبالغ فيه على مشروع إنشاء مواقف السيارات الخاصّة بطلبة الجامعة، التي تبلغ تكلفتها، بحسبما أعلنه حساب الجامعة الرسمي إلى 38 مليون ريال، تستوعب 750 مركبة، إضافة إلى تخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصّة ونظام الحريق وانسيابية الحركة المرورية، على الرغم من عدم اكتمال بعض المرافق التعليمية بها.

 

وتتجاوز التكلفة المقترحة للموقف الواحد في هذا المشروع  100 ألف ريال، إلا أن بعض المغرّدين كشفوا أن كثيراً من البرامج العلمية والكثير من المعامل غير متوافرة بحجة عدم وجود ميزانية لها، متسائلين في الوقت نفسه: ‏هل المواقف أولى؟ هل هي متفقة مع "رؤية السعودية 2030"؟ فيما لم تكشف الجامعة عن تفاصيل بداية المشروع إلا أنها نوّهت بتدشينه قريباً من قِبل مدير جامعة طيبة.

 

يأتي هذا المشروع من ضمن الخدمات التي تقدمها جامعة طيبة لطلابها، وسط مطالب عدة من أهالي المحافظات الأخرى، بافتتاح فروع لجامعة طيبة التي تبعد عن الجامعة بمسافة تتجاوز 130 كيلو، حفاظاً على سلامة الطلاب الذين يرتادون الطرق يومياً للجامعة بسبب عدم توافر فروع لها في المحافظات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة طيبة تقرُّ مشروعاً لمواقف الطلاب بـ 38 مليوناً .. ومنتقدون: الفروع أولى
سبق

انتقد كثيرٌ من متابعي حسابات "جامعة طيبة" بمواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بالإنفاق المبالغ فيه على مشروع إنشاء مواقف السيارات الخاصّة بطلبة الجامعة، التي تبلغ تكلفتها، بحسبما أعلنه حساب الجامعة الرسمي إلى 38 مليون ريال، تستوعب 750 مركبة، إضافة إلى تخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصّة ونظام الحريق وانسيابية الحركة المرورية، على الرغم من عدم اكتمال بعض المرافق التعليمية بها.

 

وتتجاوز التكلفة المقترحة للموقف الواحد في هذا المشروع  100 ألف ريال، إلا أن بعض المغرّدين كشفوا أن كثيراً من البرامج العلمية والكثير من المعامل غير متوافرة بحجة عدم وجود ميزانية لها، متسائلين في الوقت نفسه: ‏هل المواقف أولى؟ هل هي متفقة مع "رؤية السعودية 2030"؟ فيما لم تكشف الجامعة عن تفاصيل بداية المشروع إلا أنها نوّهت بتدشينه قريباً من قِبل مدير جامعة طيبة.

 

يأتي هذا المشروع من ضمن الخدمات التي تقدمها جامعة طيبة لطلابها، وسط مطالب عدة من أهالي المحافظات الأخرى، بافتتاح فروع لجامعة طيبة التي تبعد عن الجامعة بمسافة تتجاوز 130 كيلو، حفاظاً على سلامة الطلاب الذين يرتادون الطرق يومياً للجامعة بسبب عدم توافر فروع لها في المحافظات.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
10:47 AM
مغرِّدون: الفكرة لا توافق "رؤية المملكة 2030" والأولى الاهتمام بالبرامج العلمية

جامعة طيبة تقرُّ مشروعاً لمواقف الطلاب بـ 38 مليوناً .. ومنتقدون: الفروع أولى

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
20
7,646

انتقد كثيرٌ من متابعي حسابات "جامعة طيبة" بمواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بالإنفاق المبالغ فيه على مشروع إنشاء مواقف السيارات الخاصّة بطلبة الجامعة، التي تبلغ تكلفتها، بحسبما أعلنه حساب الجامعة الرسمي إلى 38 مليون ريال، تستوعب 750 مركبة، إضافة إلى تخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصّة ونظام الحريق وانسيابية الحركة المرورية، على الرغم من عدم اكتمال بعض المرافق التعليمية بها.

 

وتتجاوز التكلفة المقترحة للموقف الواحد في هذا المشروع  100 ألف ريال، إلا أن بعض المغرّدين كشفوا أن كثيراً من البرامج العلمية والكثير من المعامل غير متوافرة بحجة عدم وجود ميزانية لها، متسائلين في الوقت نفسه: ‏هل المواقف أولى؟ هل هي متفقة مع "رؤية السعودية 2030"؟ فيما لم تكشف الجامعة عن تفاصيل بداية المشروع إلا أنها نوّهت بتدشينه قريباً من قِبل مدير جامعة طيبة.

 

يأتي هذا المشروع من ضمن الخدمات التي تقدمها جامعة طيبة لطلابها، وسط مطالب عدة من أهالي المحافظات الأخرى، بافتتاح فروع لجامعة طيبة التي تبعد عن الجامعة بمسافة تتجاوز 130 كيلو، حفاظاً على سلامة الطلاب الذين يرتادون الطرق يومياً للجامعة بسبب عدم توافر فروع لها في المحافظات.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,206

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة