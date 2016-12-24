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"جامعة محمد بن فهد" تبدأ القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني

​من قبل الطلاب المستجدين والمحوّلين من مختلف الجنسيات

 بدأت عمادة شؤون الطلاب، ممثلةً بمكتب القبول بجامعة الأمير محمد بن فهد، استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة من قبل الكثير من الطلاب المستجدين والمحوّلين من جامعات أخرى من مختلف الجنسيات للفصل الدراسي الثاني للعام 2016/2017م.
 
وكانت الجامعة أعلنت عن فتح باب القبول للطلاب والطالبات لبرامج البكالوريس والماجستير، حيث يمكن للطلاب تعبئة طلبات القبول وتقديمها إلكترونياً عبر موقع الجامعة على شبكة الإنترنت  http://www.pmu.edu.sa، أو تقديم الطلبات مباشرة إلى مكتب القبول بالحرم الجامعي بمدينة الخبر لطلاب الماجستير. 
 
كما أعلنت الجامعة أن للطالب حرية اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميوله وقدراته، مبينة أن إستراتيجية القبول تتيح القبول بالكليات التي يرغبها الطالب أو الطالبة. 
 
وبدأت الجامعة إجراء المقابلات الشخصية للطلاب والطالبات المتقدمين للحصول على مقعد دراسي خلال الفصل الثاني للموسم الدراسي الحالي، وبالإضافة إلى ذلك يتم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، وتشرف على ذلك لجنة متخصصة، كما أعدت الجامعة برنامجاً لتهيئة الطلاب المقبولين قبل بدء الدراسة ليتعرفوا على البرامج الأكاديمية بالسنة التحضيرية والحياة الجامعية.
 
وحددت العمادة يوم الأربعاء الموافق 21/ 12/ 2016م آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق لبرامج البكالوريوس، ويوم الثلاثاء الموافق 10/ 01/ 2017م لبرامج الماجستير.
 
من جهته، أكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير محمد بن فهد، عمر الموسى أن "إدارة القبول استلمت بالفعل العديد من طلبات الالتحاق، وتجري دراستها للتأكد من استيفاء الشروط، حيث يتم الاتصال بالمتقدمين لتحديد المقابلات الشخصية معهم". 
 
وأكد "الموسى" أن الجامعة تدير كافة عمليات القبول والتسجيل إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلبات ورفع المستندات المطلوبة على الموقع، وانتهاءً بعملية القبول النهائي والتسجيل بالجامعة، وإصدار الرقم الجامعي والجدول الدراسي.

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"جامعة محمد بن فهد" تبدأ القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني
سبق

 بدأت عمادة شؤون الطلاب، ممثلةً بمكتب القبول بجامعة الأمير محمد بن فهد، استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة من قبل الكثير من الطلاب المستجدين والمحوّلين من جامعات أخرى من مختلف الجنسيات للفصل الدراسي الثاني للعام 2016/2017م.
 
وكانت الجامعة أعلنت عن فتح باب القبول للطلاب والطالبات لبرامج البكالوريس والماجستير، حيث يمكن للطلاب تعبئة طلبات القبول وتقديمها إلكترونياً عبر موقع الجامعة على شبكة الإنترنت  http://www.pmu.edu.sa، أو تقديم الطلبات مباشرة إلى مكتب القبول بالحرم الجامعي بمدينة الخبر لطلاب الماجستير. 
 
كما أعلنت الجامعة أن للطالب حرية اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميوله وقدراته، مبينة أن إستراتيجية القبول تتيح القبول بالكليات التي يرغبها الطالب أو الطالبة. 
 
وبدأت الجامعة إجراء المقابلات الشخصية للطلاب والطالبات المتقدمين للحصول على مقعد دراسي خلال الفصل الثاني للموسم الدراسي الحالي، وبالإضافة إلى ذلك يتم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، وتشرف على ذلك لجنة متخصصة، كما أعدت الجامعة برنامجاً لتهيئة الطلاب المقبولين قبل بدء الدراسة ليتعرفوا على البرامج الأكاديمية بالسنة التحضيرية والحياة الجامعية.
 
وحددت العمادة يوم الأربعاء الموافق 21/ 12/ 2016م آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق لبرامج البكالوريوس، ويوم الثلاثاء الموافق 10/ 01/ 2017م لبرامج الماجستير.
 
من جهته، أكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير محمد بن فهد، عمر الموسى أن "إدارة القبول استلمت بالفعل العديد من طلبات الالتحاق، وتجري دراستها للتأكد من استيفاء الشروط، حيث يتم الاتصال بالمتقدمين لتحديد المقابلات الشخصية معهم". 
 
وأكد "الموسى" أن الجامعة تدير كافة عمليات القبول والتسجيل إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلبات ورفع المستندات المطلوبة على الموقع، وانتهاءً بعملية القبول النهائي والتسجيل بالجامعة، وإصدار الرقم الجامعي والجدول الدراسي.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
07:38 PM
​من قبل الطلاب المستجدين والمحوّلين من مختلف الجنسيات

"جامعة محمد بن فهد" تبدأ القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 بدأت عمادة شؤون الطلاب، ممثلةً بمكتب القبول بجامعة الأمير محمد بن فهد، استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة من قبل الكثير من الطلاب المستجدين والمحوّلين من جامعات أخرى من مختلف الجنسيات للفصل الدراسي الثاني للعام 2016/2017م.
 
وكانت الجامعة أعلنت عن فتح باب القبول للطلاب والطالبات لبرامج البكالوريس والماجستير، حيث يمكن للطلاب تعبئة طلبات القبول وتقديمها إلكترونياً عبر موقع الجامعة على شبكة الإنترنت  http://www.pmu.edu.sa، أو تقديم الطلبات مباشرة إلى مكتب القبول بالحرم الجامعي بمدينة الخبر لطلاب الماجستير. 
 
كما أعلنت الجامعة أن للطالب حرية اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميوله وقدراته، مبينة أن إستراتيجية القبول تتيح القبول بالكليات التي يرغبها الطالب أو الطالبة. 
 
وبدأت الجامعة إجراء المقابلات الشخصية للطلاب والطالبات المتقدمين للحصول على مقعد دراسي خلال الفصل الثاني للموسم الدراسي الحالي، وبالإضافة إلى ذلك يتم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، وتشرف على ذلك لجنة متخصصة، كما أعدت الجامعة برنامجاً لتهيئة الطلاب المقبولين قبل بدء الدراسة ليتعرفوا على البرامج الأكاديمية بالسنة التحضيرية والحياة الجامعية.
 
وحددت العمادة يوم الأربعاء الموافق 21/ 12/ 2016م آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق لبرامج البكالوريوس، ويوم الثلاثاء الموافق 10/ 01/ 2017م لبرامج الماجستير.
 
من جهته، أكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير محمد بن فهد، عمر الموسى أن "إدارة القبول استلمت بالفعل العديد من طلبات الالتحاق، وتجري دراستها للتأكد من استيفاء الشروط، حيث يتم الاتصال بالمتقدمين لتحديد المقابلات الشخصية معهم". 
 
وأكد "الموسى" أن الجامعة تدير كافة عمليات القبول والتسجيل إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلبات ورفع المستندات المطلوبة على الموقع، وانتهاءً بعملية القبول النهائي والتسجيل بالجامعة، وإصدار الرقم الجامعي والجدول الدراسي.

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