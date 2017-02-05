جدة .. مولدات الكهرباء الإضافية تُنقذ عمليات وطوارئ المستشفى العام مؤقتاً

عقب انقطـاع التيار لأكثر من 40 دقيقة واستمـرار الـوضع كما هو دون تغيير

تسبّب انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الملك فهد العام بجدة، في توقف جميع أقسام المستشفى، فيما قال شهود عيان: إن الكهرباء مازالت مقطوعةً لأكثر من 40 دقيقة حتى إعداد هذا الخبر.

فيما أكّدت مصادر "سبق" داخل المستشفى، أن المولدات الإضافية مازالت تنقذ غرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ؛ ذلك حتى تتم إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه.