جراحة بالمنظار بـ "بريدة المركزي" تنقذ طفلاً ابتلع "مسماراً"

تسبّب في انسداد مجرى التنفس وكان يعاني اختناقاً شديداً

نجح فريق طبي بمستشفى بريدة المركزي، في إنقاذ طفل بعمر سنة وأربعة أشهر، بعد ابتلاعه قطعة معدنية "مسماراً" تسبّب في انسداد مجرى التنفس.

وكان الطفل قد حضر إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني حالة اختناق شديد، وعدم القدرة على التنفس، مع إفرازات شديدة من الفم والأنف وهو في حالة تهيج شديد مع نقص في نسبة أكسجين الدم، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوص اللازمة، حيث تبيّن وجود قطعة معدنية "مسمار" في مجرى التنفس العلوي، عند مدخل الحنجرة، غطّت لسان المزمار، وتمّ نقل الطفل على وجه السرعة إلى غرفة العمليات، حيث تمّ استخراج القطعة المعدنية بواسطة المنظار بنجاح، ولله الحمد، وعاد الطفل إلى حالته الطبيعية.