أجرى مدير مركز صحي النقيع بمحافظة بيشة عبدالرحمن عتيق الحارثي بمستشفى الملك عبدالله عملية جراحية تكللت بالنجاح، إثر طلق ناري بالخطأ تعرض له الأسبوع الماضي .
جراحة ناجحة لـ"الحارثي" بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
أجرى مدير مركز صحي النقيع بمحافظة بيشة عبدالرحمن عتيق الحارثي بمستشفى الملك عبدالله عملية جراحية تكللت بالنجاح، إثر طلق ناري بالخطأ تعرض له الأسبوع الماضي .
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جراحة ناجحة لـ"الحارثي" بمستشفى الملك عبدالله ببيشةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-23
أجرى مدير مركز صحي النقيع بمحافظة بيشة عبدالرحمن عتيق الحارثي بمستشفى الملك عبدالله عملية جراحية تكللت بالنجاح، إثر طلق ناري بالخطأ تعرض له الأسبوع الماضي .
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
12:39 AM
جراحة ناجحة لـ"الحارثي" بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
أجرى مدير مركز صحي النقيع بمحافظة بيشة عبدالرحمن عتيق الحارثي بمستشفى الملك عبدالله عملية جراحية تكللت بالنجاح، إثر طلق ناري بالخطأ تعرض له الأسبوع الماضي .
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