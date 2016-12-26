جروس: سنفاجأ الاتحاد بتشكيلتنا غداً.. وسنوقف خطوط قوتهم

شدد كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على قوة خصمه الاتحاد بنصف نهائي كأس ولي العهد وقوة المباراة وأكد في سياق حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي الأهلي أنهم قاموا بدراسة الاتحاد بشكل مكثف خلال الأيام الماضية وقال: " الاتحاد ثقيل فنياً ويملك ثلاثي قوي بالمقدمة وخط المنتصف يساعد فريقه على السيطرة والاستحواذ أغلب شوطي المباراة وسنسعى أيضاً بمساعدة لاعبينا على فرض السيطرة والاستحواذ مبكراً من خلال خط المنتصف ومن الممكن أن يفاجئ الاتحاد بالتشكيل الذي سندخل به المباراة ".



وأضاف أيضاً: سأحرص على أن يشاهد الجميع فريقي قوي ومنظم داخل الملعب ومن الممكن أن أزج بلاعبين أشركتهم في المباريات الماضية لتعويض النقص ولكن أثبتوا كفاءتهم مثل أحمد الرحيلي ومحمد أمان.



وتحدث جروس عن المحترف اليوناني فيتفاتزيدس وقال: فيتفا لاعب موهوب ولكن تنقصه بعض الخطوات لكي يكون بفاعلية أكثر باللعب الجماعي ويجب على أي مدرب الصبر على اللاعبين الموهوبين مثل فيتفا لتوظيفه بالشكل المطلوب.



