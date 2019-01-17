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"جزائية الرياض" تبرِّئ مقيمًا سوريًّا من قضية غسل أموال قيمتها ١٥ مليونًا

شمله عفو ملكي كون سجنه جاء بتهمة "تستر تجاري"

 برَّأت المحكمة الجزائية بالرياض مقيمًا سوريًّا في العقد الخامس من العمر، بعدما اتُّهم في قضية غسل أموال، بلغت قيمتها ١٥ مليونًا.
 
وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المقيم السوري يعمل بمهنة محاسب، وأودع السجن، ثم أُحيلت أوراقه إلى المحكمة الجزائية بالرياض تمهيدًا لمحاكمته بتهمة "غسل أموال" مبنية على قضية "تستر تجاري"، بلغت قيمتها 15 مليونًا.
 
وأوضحت أن أمرًا ملكيًّا صدر بالعفو عن سجناء الحق العام عام ١٤٣٦هـ، ومن ضمنهم ذوو قضايا التستر التجاري. ولأن التهمة الأصلية للمقيم "تستر تجاري" فقد شمله العفو؛ وبالتالي سقطت عنه كامل التهمة، بما فيها غسل الأموال.

 
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية أعادت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لأنها الجهة المتخصصة بإنفاذ قواعد العفو المشار إليها؛ وبالتالي تمت تبرئة المتهم؛ وأُفرج عنه. 
 

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"جزائية الرياض" تبرِّئ مقيمًا سوريًّا من قضية غسل أموال قيمتها ١٥ مليونًا
سبق

 برَّأت المحكمة الجزائية بالرياض مقيمًا سوريًّا في العقد الخامس من العمر، بعدما اتُّهم في قضية غسل أموال، بلغت قيمتها ١٥ مليونًا.
 
وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المقيم السوري يعمل بمهنة محاسب، وأودع السجن، ثم أُحيلت أوراقه إلى المحكمة الجزائية بالرياض تمهيدًا لمحاكمته بتهمة "غسل أموال" مبنية على قضية "تستر تجاري"، بلغت قيمتها 15 مليونًا.
 
وأوضحت أن أمرًا ملكيًّا صدر بالعفو عن سجناء الحق العام عام ١٤٣٦هـ، ومن ضمنهم ذوو قضايا التستر التجاري. ولأن التهمة الأصلية للمقيم "تستر تجاري" فقد شمله العفو؛ وبالتالي سقطت عنه كامل التهمة، بما فيها غسل الأموال.

 
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية أعادت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لأنها الجهة المتخصصة بإنفاذ قواعد العفو المشار إليها؛ وبالتالي تمت تبرئة المتهم؛ وأُفرج عنه. 
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:08 AM
شمله عفو ملكي كون سجنه جاء بتهمة "تستر تجاري"

"جزائية الرياض" تبرِّئ مقيمًا سوريًّا من قضية غسل أموال قيمتها ١٥ مليونًا

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عويد التومي - الرياض
4
10,362

 برَّأت المحكمة الجزائية بالرياض مقيمًا سوريًّا في العقد الخامس من العمر، بعدما اتُّهم في قضية غسل أموال، بلغت قيمتها ١٥ مليونًا.
 
وذكرت مصادر لـ"سبق" أن المقيم السوري يعمل بمهنة محاسب، وأودع السجن، ثم أُحيلت أوراقه إلى المحكمة الجزائية بالرياض تمهيدًا لمحاكمته بتهمة "غسل أموال" مبنية على قضية "تستر تجاري"، بلغت قيمتها 15 مليونًا.
 
وأوضحت أن أمرًا ملكيًّا صدر بالعفو عن سجناء الحق العام عام ١٤٣٦هـ، ومن ضمنهم ذوو قضايا التستر التجاري. ولأن التهمة الأصلية للمقيم "تستر تجاري" فقد شمله العفو؛ وبالتالي سقطت عنه كامل التهمة، بما فيها غسل الأموال.

 
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية أعادت أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لأنها الجهة المتخصصة بإنفاذ قواعد العفو المشار إليها؛ وبالتالي تمت تبرئة المتهم؛ وأُفرج عنه. 
 

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