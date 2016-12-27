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"جزائية مكة" تقضي بسجن مواطن 10 سنوات لنقله 59 كيلو حشيش للكسب المادي

للمرة الثانية.. وخبَّأ المخدِّر داخل عجلات مركبته واستخدم ابنه لإبعاد الشبهة عنه

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حُكمًا على مواطن بالسجن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات، ابتداء من انتهاء محكوميته، وذلك لقيامه بترويج أكثر من 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر للمرة الثانية بهدف الكسب المادي، عن طريق نقلها من منطقة الجنوب إلى منطقة مكة المكرمة.

 

وتفصيلاً، ألقت دوريات أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن يستقل سيارته بصحبة ابنه في العقد الأول؛ لإبعاد الشبهة عنه، وعند تفتيش المركبة تم العثور على 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، خبأها داخل العجلة الاحتياطية (اسبير) لمركبته.

 

وتولت الجهات المختصة التحقيق مع الجاني، وتوجيه الاتهامات له بحيازته الحشيش المخدر بقصد الكسب المادي. وبعد ثبوت الأدلة اعترف الجاني بما نُسب إليه، وتم تصديق الاعتراف شرعًا، وإحالة كامل القضية إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة. وبناء على ذلك تم إصدارالحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات ابتداء من انتهاء محكوميته

 

 

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"جزائية مكة" تقضي بسجن مواطن 10 سنوات لنقله 59 كيلو حشيش للكسب المادي
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حُكمًا على مواطن بالسجن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات، ابتداء من انتهاء محكوميته، وذلك لقيامه بترويج أكثر من 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر للمرة الثانية بهدف الكسب المادي، عن طريق نقلها من منطقة الجنوب إلى منطقة مكة المكرمة.

 

وتفصيلاً، ألقت دوريات أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن يستقل سيارته بصحبة ابنه في العقد الأول؛ لإبعاد الشبهة عنه، وعند تفتيش المركبة تم العثور على 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، خبأها داخل العجلة الاحتياطية (اسبير) لمركبته.

 

وتولت الجهات المختصة التحقيق مع الجاني، وتوجيه الاتهامات له بحيازته الحشيش المخدر بقصد الكسب المادي. وبعد ثبوت الأدلة اعترف الجاني بما نُسب إليه، وتم تصديق الاعتراف شرعًا، وإحالة كامل القضية إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة. وبناء على ذلك تم إصدارالحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات ابتداء من انتهاء محكوميته

 

 

27 ديسمبر 2016 - 28 ربيع الأول 1438
03:26 AM
للمرة الثانية.. وخبَّأ المخدِّر داخل عجلات مركبته واستخدم ابنه لإبعاد الشبهة عنه

"جزائية مكة" تقضي بسجن مواطن 10 سنوات لنقله 59 كيلو حشيش للكسب المادي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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12,290

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حُكمًا على مواطن بالسجن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات، ابتداء من انتهاء محكوميته، وذلك لقيامه بترويج أكثر من 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر للمرة الثانية بهدف الكسب المادي، عن طريق نقلها من منطقة الجنوب إلى منطقة مكة المكرمة.

 

وتفصيلاً، ألقت دوريات أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن يستقل سيارته بصحبة ابنه في العقد الأول؛ لإبعاد الشبهة عنه، وعند تفتيش المركبة تم العثور على 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، خبأها داخل العجلة الاحتياطية (اسبير) لمركبته.

 

وتولت الجهات المختصة التحقيق مع الجاني، وتوجيه الاتهامات له بحيازته الحشيش المخدر بقصد الكسب المادي. وبعد ثبوت الأدلة اعترف الجاني بما نُسب إليه، وتم تصديق الاعتراف شرعًا، وإحالة كامل القضية إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة. وبناء على ذلك تم إصدارالحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات ابتداء من انتهاء محكوميته

 

 

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