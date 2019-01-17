جزر القمر تغلق مكاتب إيرانية.. الاسم "خيرية" والحقيقة "مد صفوي"

الحبيب عباس: كانوا يستميلون قلوب الضعفاء في ظل الوضع الاقتصادي

صرح سفير جمهورية القمر المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن بلاده أغلقت مكاتب إيرانية كانت تعمل تحت غطاء العمل الخيري، موضحاً أن الهدف الحقيقي لتلك المكاتب كان محاولة "نشر المد الشيعي".

وأكد السفير فوق العادة والمفوض المقيم لجمهورية القمر المتحدة لدى السعودية، الحبيب عباس عبدالله، أن الرئيس عثمان غزالي أصدر أوامره قبل نحو ثلاثة أشهر بإغلاق جميع المكاتب الإيرانية في جزر القمر، التي كانت تعمل تحت غطاء خيري.

وتابع السفير أن إيران دخلت إلى جزر القمر "عن طريق المنظمات التي يسمونها خيرية"، لكنها في الحقيقة "مكاتب توغل للمد الصفوي الشيعي". وتابع أن القائمين على تلك المكاتب كانوا يعملون على "استمالة قلوب الضعفاء" في ظل الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء، أكد "عبدالله" ضرورة تعويض تلك المكاتب بأخرى عربية، وقال: "نسعى لجلب المنظمات الخيرية العربية والسعودية خصوصاً لسد الفراغ، وفي حال لم يُسد الفراغ سيلومنا الناس".