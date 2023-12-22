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جعبور يعود معافى من إصابة الحد الجنوبي.. والأهالي يستقبلونه بمطار جازان

استقبل أهالي قرية شعب الذئب ابنهم البطل محمد جعبور برفقة والده، وذلك في مطار الملك عبدالله بجازان، ورافقوه إلى منزله بقرية شعب الذئب، بعد أن قضى رحلة علاجية، استمرت نحو أربعة أشهر في برلين بألمانيا.
 
وأُصيب جعبور بشظايا لغم عند تمشيطه منطقة جبلية على الحدود اليمنية، أدت إلى إصابته في قدمه وظهره؛ خرج بعدها في رحلة علاجية، تكللت بالنجاح - ولله الحمد -، وعاد إلى أهله سالمًا معافى.
 
ومن جهته، أشاد والده (علي جعبور) بجهود مستشفى القوات المسلحة، ومتابعة المسؤولين بالقوات المسلحة حالة ابنه الصحية.
 
وبيّن أن ابنه محمد أُصيب أثناء عمله فداء لوطنه، وحماية لدينه، وليس مستغربًا على الأبناء هذه التضحية والفدائية في سبيل خدمة الوطن، وحماية حدوده من العابثين. 
 

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جعبور يعود معافى من إصابة الحد الجنوبي.. والأهالي يستقبلونه بمطار جازان
سبق

استقبل أهالي قرية شعب الذئب ابنهم البطل محمد جعبور برفقة والده، وذلك في مطار الملك عبدالله بجازان، ورافقوه إلى منزله بقرية شعب الذئب، بعد أن قضى رحلة علاجية، استمرت نحو أربعة أشهر في برلين بألمانيا.
 
وأُصيب جعبور بشظايا لغم عند تمشيطه منطقة جبلية على الحدود اليمنية، أدت إلى إصابته في قدمه وظهره؛ خرج بعدها في رحلة علاجية، تكللت بالنجاح - ولله الحمد -، وعاد إلى أهله سالمًا معافى.
 
ومن جهته، أشاد والده (علي جعبور) بجهود مستشفى القوات المسلحة، ومتابعة المسؤولين بالقوات المسلحة حالة ابنه الصحية.
 
وبيّن أن ابنه محمد أُصيب أثناء عمله فداء لوطنه، وحماية لدينه، وليس مستغربًا على الأبناء هذه التضحية والفدائية في سبيل خدمة الوطن، وحماية حدوده من العابثين. 
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
10:46 PM

جعبور يعود معافى من إصابة الحد الجنوبي.. والأهالي يستقبلونه بمطار جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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19,494

استقبل أهالي قرية شعب الذئب ابنهم البطل محمد جعبور برفقة والده، وذلك في مطار الملك عبدالله بجازان، ورافقوه إلى منزله بقرية شعب الذئب، بعد أن قضى رحلة علاجية، استمرت نحو أربعة أشهر في برلين بألمانيا.
 
وأُصيب جعبور بشظايا لغم عند تمشيطه منطقة جبلية على الحدود اليمنية، أدت إلى إصابته في قدمه وظهره؛ خرج بعدها في رحلة علاجية، تكللت بالنجاح - ولله الحمد -، وعاد إلى أهله سالمًا معافى.
 
ومن جهته، أشاد والده (علي جعبور) بجهود مستشفى القوات المسلحة، ومتابعة المسؤولين بالقوات المسلحة حالة ابنه الصحية.
 
وبيّن أن ابنه محمد أُصيب أثناء عمله فداء لوطنه، وحماية لدينه، وليس مستغربًا على الأبناء هذه التضحية والفدائية في سبيل خدمة الوطن، وحماية حدوده من العابثين. 
 

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