جلب الاستثمارات وتذليل معوقاتها في لقاء لـ"بلدي الطائف" والغرفة التجارية

نوقش خلاله دعم الشباب وفتح المجال لتأمين الخدمات وإنشاء منطقة مستودعات

عُقد، صباح أمس الأربعاء، بقاعة اجتماعات المجلس البلدي بأمانة الطائف، اجتماع بين أعضاء المجلس البلدي وأعضاء اللجنة التجارية بالغرفة التجارية؛ وذلك برئاسة رئيس المجلس البلدي، صاطي ثواب العتيبي.

افتُتحت الجلسة بالترحيب بأعضاء الغرفة التجارية والأعضاء الحاضرين، واستعرض الرئيس دور المجلس ومهامه وصلاحياته وأعمال لجانه على الحاضرين.

ثم استعرض "العتيبي" ملامح رؤية المملكة 2030، وأهمية العمل على تحقيق أهدافها، وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين، وتحفيز وجلب الاستثمارات، وتسهيل جميع المعوقات التي تُواجه المستثمرين وتجار المنطقة؛ تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

وقد نوقش -خلال الاجتماع- مواضيع عدة أبرزها: (عقد شراكة بين المجلس البلدي والغرفة التجارية، والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة، وجذب المستثمرين، والعقبات التي تواجه تجار الطائف، ودعم فئة الشباب المبتدئين في مزاولة التجارة والصناعة، وفتح المجال لتأمين الخدمات عن طريق المستثمرين في محافظة الطائف، وإنشاء منطقة مستودعات، وإنشاء أسواق للنفع العام للخضار والفواكه ومسالخ نموذجية وأسواق للأغنام والأعلاف، واستحداث مراكز تسوق للأسر المنتجة، وإنشاء ساحات شعبية).

كما حرص الجانبان على العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، وسوف يتم العمل بها قريباً -بإذن الله- بعد توقيع عقد الشراكة بين القطاعين.

واختتم رئيس المجلس البلدي بالطائف، الاجتماع بالشكر الجزيل لله عز وجل، ثم لجميع الحاضرين على اهتمامهم وحرصهم وجهودهم المبذولة تجاه مدينة الورد؛ سائلاً الله تعالى أن يكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق.