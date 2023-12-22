النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

جلب الاستثمارات وتذليل معوقاتها في لقاء لـ"بلدي الطائف" والغرفة التجارية

نوقش خلاله دعم الشباب وفتح المجال لتأمين الخدمات وإنشاء منطقة مستودعات

عُقد، صباح أمس الأربعاء، بقاعة اجتماعات المجلس البلدي بأمانة الطائف، اجتماع بين أعضاء المجلس البلدي وأعضاء اللجنة التجارية بالغرفة التجارية؛ وذلك برئاسة رئيس المجلس البلدي، صاطي ثواب العتيبي.

 

افتُتحت الجلسة بالترحيب بأعضاء الغرفة التجارية والأعضاء الحاضرين، واستعرض الرئيس دور المجلس ومهامه وصلاحياته وأعمال لجانه على الحاضرين.

 

ثم استعرض "العتيبي" ملامح رؤية المملكة 2030، وأهمية العمل على تحقيق أهدافها، وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين، وتحفيز وجلب الاستثمارات، وتسهيل جميع المعوقات التي تُواجه المستثمرين وتجار المنطقة؛ تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

 

وقد نوقش -خلال الاجتماع- مواضيع عدة أبرزها: (عقد شراكة بين المجلس البلدي والغرفة التجارية، والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة، وجذب المستثمرين، والعقبات التي تواجه تجار الطائف، ودعم فئة الشباب المبتدئين في مزاولة التجارة والصناعة، وفتح المجال لتأمين الخدمات عن طريق المستثمرين في محافظة الطائف، وإنشاء منطقة مستودعات، وإنشاء أسواق للنفع العام للخضار والفواكه ومسالخ نموذجية وأسواق للأغنام والأعلاف، واستحداث مراكز تسوق للأسر المنتجة، وإنشاء ساحات شعبية).

 

كما حرص الجانبان على العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، وسوف يتم العمل بها قريباً -بإذن الله- بعد توقيع عقد الشراكة بين القطاعين.

 

واختتم رئيس المجلس البلدي بالطائف، الاجتماع بالشكر الجزيل لله عز وجل، ثم لجميع الحاضرين على اهتمامهم وحرصهم وجهودهم المبذولة تجاه مدينة الورد؛ سائلاً الله تعالى أن يكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جلب الاستثمارات وتذليل معوقاتها في لقاء لـ"بلدي الطائف" والغرفة التجارية
سبق

عُقد، صباح أمس الأربعاء، بقاعة اجتماعات المجلس البلدي بأمانة الطائف، اجتماع بين أعضاء المجلس البلدي وأعضاء اللجنة التجارية بالغرفة التجارية؛ وذلك برئاسة رئيس المجلس البلدي، صاطي ثواب العتيبي.

 

افتُتحت الجلسة بالترحيب بأعضاء الغرفة التجارية والأعضاء الحاضرين، واستعرض الرئيس دور المجلس ومهامه وصلاحياته وأعمال لجانه على الحاضرين.

 

ثم استعرض "العتيبي" ملامح رؤية المملكة 2030، وأهمية العمل على تحقيق أهدافها، وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين، وتحفيز وجلب الاستثمارات، وتسهيل جميع المعوقات التي تُواجه المستثمرين وتجار المنطقة؛ تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

 

وقد نوقش -خلال الاجتماع- مواضيع عدة أبرزها: (عقد شراكة بين المجلس البلدي والغرفة التجارية، والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة، وجذب المستثمرين، والعقبات التي تواجه تجار الطائف، ودعم فئة الشباب المبتدئين في مزاولة التجارة والصناعة، وفتح المجال لتأمين الخدمات عن طريق المستثمرين في محافظة الطائف، وإنشاء منطقة مستودعات، وإنشاء أسواق للنفع العام للخضار والفواكه ومسالخ نموذجية وأسواق للأغنام والأعلاف، واستحداث مراكز تسوق للأسر المنتجة، وإنشاء ساحات شعبية).

 

كما حرص الجانبان على العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، وسوف يتم العمل بها قريباً -بإذن الله- بعد توقيع عقد الشراكة بين القطاعين.

 

واختتم رئيس المجلس البلدي بالطائف، الاجتماع بالشكر الجزيل لله عز وجل، ثم لجميع الحاضرين على اهتمامهم وحرصهم وجهودهم المبذولة تجاه مدينة الورد؛ سائلاً الله تعالى أن يكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
12:33 PM
نوقش خلاله دعم الشباب وفتح المجال لتأمين الخدمات وإنشاء منطقة مستودعات

جلب الاستثمارات وتذليل معوقاتها في لقاء لـ"بلدي الطائف" والغرفة التجارية

A A A
سمران القثامي - الطائف
1
303

عُقد، صباح أمس الأربعاء، بقاعة اجتماعات المجلس البلدي بأمانة الطائف، اجتماع بين أعضاء المجلس البلدي وأعضاء اللجنة التجارية بالغرفة التجارية؛ وذلك برئاسة رئيس المجلس البلدي، صاطي ثواب العتيبي.

 

افتُتحت الجلسة بالترحيب بأعضاء الغرفة التجارية والأعضاء الحاضرين، واستعرض الرئيس دور المجلس ومهامه وصلاحياته وأعمال لجانه على الحاضرين.

 

ثم استعرض "العتيبي" ملامح رؤية المملكة 2030، وأهمية العمل على تحقيق أهدافها، وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين، وتحفيز وجلب الاستثمارات، وتسهيل جميع المعوقات التي تُواجه المستثمرين وتجار المنطقة؛ تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

 

وقد نوقش -خلال الاجتماع- مواضيع عدة أبرزها: (عقد شراكة بين المجلس البلدي والغرفة التجارية، والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة، وجذب المستثمرين، والعقبات التي تواجه تجار الطائف، ودعم فئة الشباب المبتدئين في مزاولة التجارة والصناعة، وفتح المجال لتأمين الخدمات عن طريق المستثمرين في محافظة الطائف، وإنشاء منطقة مستودعات، وإنشاء أسواق للنفع العام للخضار والفواكه ومسالخ نموذجية وأسواق للأغنام والأعلاف، واستحداث مراكز تسوق للأسر المنتجة، وإنشاء ساحات شعبية).

 

كما حرص الجانبان على العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، وسوف يتم العمل بها قريباً -بإذن الله- بعد توقيع عقد الشراكة بين القطاعين.

 

واختتم رئيس المجلس البلدي بالطائف، الاجتماع بالشكر الجزيل لله عز وجل، ثم لجميع الحاضرين على اهتمامهم وحرصهم وجهودهم المبذولة تجاه مدينة الورد؛ سائلاً الله تعالى أن يكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,883
1200

1200

17 ديسمبر
5,355
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,736
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,070

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة