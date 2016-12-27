جماهير الهلال تطالب بتجريد "الفرج" من شارة القيادة

أكمل حضوره بالبطاقة الحمراء

طالبت جماهير الهلال بنزع شارة القيادة "الكابتنية" من لاعب الفريق "سلمان الفرج"، وذلك يعد ظهوره الباهت أمام النصر مساء أمس في دور نصف نهائي كأس ولي العهد، الذي خسره الفريق الأرزق أمام شقيقه النصر بهدفين دون مقابل.

وكانت الجماهير الهلالية ومن خلال "هاشتاق" قد حملت الجزء الأكبر من الخسارة للفرج الذي تسبب في الهدف النصراوي الثاني؛ لعدم إبعاده كرة سهلة في منتصف الميدان كانت بحوزته وتباطأ في إبعادها حتى انقطعت منه، وجاء منها هدف النصر الثاني، كما أنه -أي الفرج- قد أضاع كرة سهلة داخل الصندوق النصراوي عند الدقيقة 72 وطوح بها من فوق العارضة بكل برود.

ولم يكتفِ "الفرج" كونه الأسوأ في اللقاء وتحديدًا بين لاعبي الهلال، كما علقت الجماهير على ذلك، بل أكمل ذلك بنيله البطاقة الحمراء بعد صافرة النهاية.

