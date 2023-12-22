جمرك البطحاء يحبط تهريب 17 ألف زجاجة خمر مُخبأة ضمن "منظفات سائلة"

"المحنا": الكمية كانت داخل كراتين ووُضعت علب المنظفات عليها لغرض التمويه

أحبط جمرك البطحاء محاولة لتهريب (17.154) زجاجة خمر، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وقال مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا: "قَدِمت للجمرك شاحنة خاصة بنقل البضائع، قام المراقب الجمركي بتحويل الشاحنة إلى ورشة الأمن الجمركي بعد الاشتباه بها، حيث عُثر فيها على (17.154) زجاجة خمر".

وأضاف: "كانت مُخبأة ضمن إرسالية "منظفات سائلة" حيث تم وضعها داخل كراتين ووضع عِلب المنظفات عليها لغرض التمويه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

يُذكر أن الجمارك السعودية تقف بكل قوة أمام مثل هذه المحاولات التي تهدف لتمرير الخمور وغيرها من الممنوعات.