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"جمرك البطحاء" يُحبط محاولة تهريب أكثر من 50 ألف علبة بيرة بالكحول

خُبّئت ضمن إرسالية مضرب حشرات كهربائي قادمة للمملكة عبر شاحنة

 تَمَكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من علب بيرة بالكحول، بلغت (50.400) علبة، عُثِر عليها مُخبّأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

 

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنا، أنه وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن مَضرب حشرات كهربائي محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من علب البيرة بالكحول مخبأة ضمن الإرسالية؛ بحيث تم وضع هذه الممنوعات في منتصف الحمولة في حين تم وضع كراتين مضرب الحشرات الكهربائي في مقدمة الحمولة وآخرها؛ وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

 

وأشار "المحنا"، إلى أن هذا النجاح الذي حققه منسوبو الجمرك، يُعَد امتداداً للنجاحات المتواصلة التي يحققها منسوبو الجمارك عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية؛ وذلك في سبيل مكافحة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جمرك البطحاء" يُحبط محاولة تهريب أكثر من 50 ألف علبة بيرة بالكحول
سبق

 تَمَكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من علب بيرة بالكحول، بلغت (50.400) علبة، عُثِر عليها مُخبّأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

 

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنا، أنه وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن مَضرب حشرات كهربائي محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من علب البيرة بالكحول مخبأة ضمن الإرسالية؛ بحيث تم وضع هذه الممنوعات في منتصف الحمولة في حين تم وضع كراتين مضرب الحشرات الكهربائي في مقدمة الحمولة وآخرها؛ وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

 

وأشار "المحنا"، إلى أن هذا النجاح الذي حققه منسوبو الجمرك، يُعَد امتداداً للنجاحات المتواصلة التي يحققها منسوبو الجمارك عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية؛ وذلك في سبيل مكافحة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
02:05 PM
خُبّئت ضمن إرسالية مضرب حشرات كهربائي قادمة للمملكة عبر شاحنة

"جمرك البطحاء" يُحبط محاولة تهريب أكثر من 50 ألف علبة بيرة بالكحول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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 تَمَكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من علب بيرة بالكحول، بلغت (50.400) علبة، عُثِر عليها مُخبّأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

 

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنا، أنه وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن مَضرب حشرات كهربائي محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من علب البيرة بالكحول مخبأة ضمن الإرسالية؛ بحيث تم وضع هذه الممنوعات في منتصف الحمولة في حين تم وضع كراتين مضرب الحشرات الكهربائي في مقدمة الحمولة وآخرها؛ وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

 

وأشار "المحنا"، إلى أن هذا النجاح الذي حققه منسوبو الجمرك، يُعَد امتداداً للنجاحات المتواصلة التي يحققها منسوبو الجمارك عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية؛ وذلك في سبيل مكافحة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها.

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