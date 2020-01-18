جمرك سلوى .. ضبط إطار احتياطي ملغم بـ 80 ألف حبة "الكبتاجون"

كان بمركبة خاصّة واكتُشفت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات التفتيش المعتادة

أحبط جمرك سلوى محاولة تهريب كمية من حبوب "الكبتاجون" إلى داخل المملكة بلغت (80.000) حبة، عُثر عليها مخبأةً داخل إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

أوضح ذلك مدير عام الجمرك علي العطوي، وقال: قدِمت للجمرك بقصد الدخول مركبة خاصّة، وفي أثناء إنهاء إجراءات التفتيش المعتادة عُثر على كمية من حبوب "الكبتاجون" بلغت (80.000) حبة كانت مُخبأةً داخل الإطار الاحتياطي الخاص بالمركبة؛ مشيراً إلى أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وشدّد مدير عام جمرك سلوى، على حرص الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية كافة، وذلك في سبيل منع كل ما به ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.