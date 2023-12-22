جمرك ضباء يُحبط تهريب 111 ألف حبة كبتاجون .. خُبئت هذه المرة في أسطوانة غاز

جُهِّزت للتهريب بقصّها من القاعدة ووضع الحبوب داخلها واستحداث قاعدة حديدية

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة لتهريب (111,523) ألف حبة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة؛ عُثر عليها مُخبأةً داخل أسطوانة غاز.

تفصيلاً، ذكر علي العطوي؛ مدير عام جمرك ميناء ضباء، أنه في أثناء قدوم إحدى الشاحنات تمّ الاشتباه في أسطوانة غاز مثبتة خلف صندوق العدة، وفي أثناء تفتيش المكان عُثر على (111,523) ألف حبة "كبتاجون" المخدرة، كانت مخبأةً داخل أسطوانة الغاز بعد تجهيزها لغرض التهريب وذلك بقص الأسطوانة من القاعدة ووضع الحبوب بداخلها واستحداث قاعدة حديدية مثبتة بمسامير، مشيراً إلى أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

يُذكر أن الجمارك السعودية تبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول تلك المهربات وغيرها من الممنوعات، ومواكبة تطور طُرق التهريب والتصدّي لها من خلال التدريب وبناء القدرات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن من آفة المخدرات وغيرها من الممنوعات.