جمرك ميناء جدة يُحبط تهريب 5 ملايين حبّة كبتاجون

عُثر عليها مُخبأةً بطريقة فنية في إرسالية "ورق"

أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي، محاولة تهريب خمسة ملايين و820 ألف حبّة كبتاجون؛ عُثر عليها مُخبأةً ضمن إرسالية وردت للمملكة عبر الميناء.

وقال مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، عبدالله الفلاي: "وردت للجمرك إرسالية عبارة عن (لفات ورق) بكمية بلغت (2328) لفة، وبخضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون".

وأضاف: "كانت الحبوب مُخبأةً بطريقةٍ فنية في حامل كل لفة (البكرات)؛ بحيث تمّ استحداث تجويف في كل (بكرة)، وتمّ توزيع الكمية في هذه التجاويف".

وأردف "الفلاي": "بعد إحباط محاولة التهريب تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة".

وتابع: "الجمارك السعودية تحكم عبر منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية كافة، الرقابة الجمركية على الواردات كافة، وذلك في سبيل منع دخول مثل هذه الآفات وغيرها".