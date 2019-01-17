"جمعية أصدقاء اللاعبين" توقع اتفاقية مع معهد "ريادة"

لتدريب وتأهيل المرشحين ودعمهم

وقعت مساء اليوم الاثنين "جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" اتفاقية مع "معهد ريادة الأعمال الوطني" لتدريب وتأهيل المرشحين من جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ودعم مشاريعهم؛ حيث مثل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم بالتوقيع "ماجد بن أحمد عبدالله" رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل معهد ريادة الرئيس التنفيذي "المهندس صالح الصويان"؛ حيث تم التوقيع بمقر المعهد بالعاصمة الرياض، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من اللاعبين السابقين ورجال الأعمال والإعلام والصحافة والمهتمين بالعمل الخيري.

يذكر أن الهدف من الاتفاقية تأهيل وتدريب لاعبي كرة القدم المعتزلين وأسرهم للعمل الحر، ودعم مشاريعهم الصغيرة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي سيعملون بها بعد التدريب.

وبدأ حفل التوقيع بكلمة من رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء اللاعبين "ماجد عبدالله"، أكد من خلالها أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من أحد أهداف الجمعية والمتضمن تأهيل وتدريب المستفيدين من الجمعية. وأضاف: سعدت بتوقيع هذه الاتفاقية، التي ستكون من نصيب المستفيدين من جمعية أصدقاء اللاعبين، ليتمكنوا من ممارسة العمل الحر وإنشاء مشاريع صغيرة تحقق لهم الاستقرار وتوفر لهم فرصة عمل كريمة.



وأوضح "ماجد عبدالله" أن الجمعية تركز على تقديم خدمات ذات فائدة ملموسة للاعبي كرة القدم المحتاجين وأسرهم، والذين يعانون من ضيق الحال والفقر الشديد. وأضاف: نحن في الجمعية هذا تركيزنا، وفاءً وحباً لهم، وتقديراً لما قدموه من عطاء.

من جهة أخرى، شدد الرئيس التنفيذي لريادة "المهندس صالح الصويان" على أن المعهد يدعم مسيرة التنمية ويعزز فرص النجاح وفق معطيات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

مؤكداً في الوقت ذاته أن معهد ريادة الأعمال الوطني كيان وطني متخصص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر؛ حيث يهدف إلى مساندة التوجه الوطني في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل للمواطنين من خلال مشاريعهم الخاصة. وأضاف: النجاح الذي نتطلع إليه ينبع من الالتزام بالتعاون المشترك بين معهد ريادة الأعمال الوطني وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم القدامى، لتوفير البيئة الملائمة التي تشجع اللاعبين القدامى وأسرهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة وإعدادهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة انطلاقاً من النهضة التنموية وبروز الحاجة إلى قطاع المنشآت الصغيرة كمكون رئيس لبنية الاقتصاد الوطني وكمولد لفرص عمل لكافة شرائح المجتمع.

