جمعية المودة: 31 مشروعًا تنموياً لخدمة 51 ألف أسرة بمكة المكرمة

اعتماداً على مخرجات دراسة الاحتياجات التنموية

أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2017م، والتي شملت 31 مشروعًا تنموياً مستداماً لخدمة 50,500 أسرة لتحقيق الاستقرار الأسري.



جاء ذلك اعتماداً على مخرجات دراسة احتياجات الأسرة التنموية والتي شملت المحور الوقائي والمحور العلاجي والمحور الإنمائي ومحور الاستدامة ومحور التطوير المؤسسي.



وتضمنت الخطة 12 مشروعاً جديداً منها تأسيس شركة خير المودة "كابيتال" وتحقيق الاستدامة عبر الأوقاف، وتحسين بيئة العمل وتقنية المعلومات وبرنامج إدارة المخاطر المالية والالتزام بتطبيق معايير التميز المؤسسي، وبرنامج جوائز التميز.



وعقد اجتماع مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية الحادي عشر في دورته الثانية بمقر الجمعية بجدة برئاسة نائب رئيس المجلس، زهير بن علي سعيد المرحومي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس فايز بن عبدالله الحربي، والدكتور أنس بن عبدالوهاب عبدالله زرعه، والدكتور عبدالله بن محمد سعيد متبولي، والدكتور عبد الله بن محمد أحمد بيومي، والدكتور فيصل بن سليم بن سليمان المحمادي، وعلي بن مشرف الشهري، والمهندس فوزان عبدالجواد، والمدير العام للجمعية، محمد بن علي آل رضي.

وأفاد نائب رئيس المجلس زهير المرحومين، أن الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2017م تم تصميمها وفقًا للإستراتيجية الجديدة للجمعية من خلال مخرجات دراسة احتياجات الأسرة التنموية بمنطقة مكة المكرمة التي قامت بها الجمعية والتي تشمل أربعة محاور هي المحور الوقائي والمحور العلاجي والمحور الإنمائي ومحور الاستدامة ومحور التطوير المؤسسي، وتضمن ذلك اعتماد الموازنة التقديرية شاملة خطة خفض هيكل المصروف وزيادة الإيراد عبر الاستثمار الاجتماعي.



وأضاف "المرحومي" أن الجمعية تستهدف في عام 2017م تقديم الخدمة إلى 50,500 أسرة وهو ما يعادل نسبة 101% عن الماضي. وقد شملت خطة العمل للعام 2017م حوالي 31 مشروعًا وبلغ عدد المشاريع والبرامج الجديدة 12 مشروعاً هي برنامج التربية الوالدية، برنامج أمسيات المودة الحقوقية والرمضانية، برنامج وارف لتعزيز القيم والأخلاق الأسرية لدى الأبناء للمرحلة العمرية من 13 – 22 سنة، والمنتدى السعودي للأسرة، وحملة تعزيز ثقافة التربية الوالدية لمليون أسرة.



أما البرامج الجديدة في محور الاستدامة فهي أوقاف المودة، تأسيس شركة خير المودة "كابيتال"، تحسين بيئة العمل، تقنية المعلومات، برنامج إدارة المخاطر المالية، الالتزام بتطبيق معايير التميز المؤسسي، وبرنامج جوائز التميز.



من جانبه؛ أفاد عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي، المهندس فايز بن عبدالله الحربي أنَّ الموازنة التقديرية للعام 2017م قيمتها 10,428,189 ريال، حيث 11,3% منها تمثل المصاريف العمومية والإدارية، و86,3% منها تمثل مصاريف البرامج والمشاريع والأنشطة الاجتماعية، و2,4 منها تمثل مصروفات الإهلاك.



وأوضح مدير عام الجمعية، محمد بن علي آل رضي، أن الجمعية خدمت منذ إنشائها وحتى سبتمبر 2016م نحو 270,061 أسرة. أما خلال هذا العام 2016م حتى شهر سبتمبر فبلغ عدد المستفيدين من برنامج التدريب الأسري عبر 48 محوراً تدريبياً بلغ 5728 مستفيدًا ومستفيدة، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الإرشاد الأسري 24,047 أسرة، وعدد المستفيدين من برنامج وعي لتوعية وتثقيف الأسرة 381 أسرة، ومستفيدي برنامج خبراء لتأهيل المختصين في التنمية الأسرية 168 مستفيدًا ومستفيدة.



وأضاف: وبلغ عدد مستفيدي برنامج مستقر لزيارة المحضونين من الأسر المنفصلة 8,910 أسرة، وأنجزت إدارة بحوث وتطوير الأسرة دراستين هما دراسة الأخلاقيات المؤثرة على علاقة الشباب بالأسرة ودراسة أثر تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وتم إعداد 3 تقارير علمية أسرية، وكذلك تم ترجمة 5 كتب أسرية، وتم تقديم خدمات بحثية لـ 75 باحثًا وباحثة عبر مشروع دعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا المختصين بالأسرة.



الجدير بالذكر، أن "المودة" حصلت في هذا العام 2016 على ثلاث جوائز وشهادات، وهي جائزة التميز الرقمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة العربية السعودية قطاع المؤسسات غير الربحية، كما حصلت على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي EFQM وأيضًا حصلت على جائزة المشروعات الرائدة في الخدمة الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

