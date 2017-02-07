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جمعية "نبأ" لتحفيظ القرآن الكريم تنفذ مشروع "شفاء ورحمة"

نفذت جمعية نبأ لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط مشروع "شفاء ورحمة"، والذي يهدف إلى تصحيح تلاوة الفاتحة، وقصار السور بالتعاون مع جمعيات القرآن الكريم، ومكتب التعليم بخميس مشيط، ومركز التدريب التربوي، ودار الرعاية الاجتماعية، ومستشفى القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من المدارس بالمحافظة.

وقد بلغ عدد المستفيدات من المشروع ٢٠٨ مستفيدة، حيث قامت الجمعية بالتنسيق مع الجهات لتنفيذ المشروع من خلال استراتيجية نفذتها كان لها الأثر الإيجابي في اجتياز المستفيدات للبرنامج بشكل فعال.

 وتقوم فكرة المشروع على التواصل بين مؤسسات المجتمع لتحقيق الخيرية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم :(خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

من جانبها أوضحت أخصائية الإعلام أثير الزهراني أن البرنامج انطلق بتاريخ ١٤٣٨/٤/٥ هـ واستمر لمدة ثلاث أسابيع، حيث خصصت حلقة لتعليم الفاتحة وقصار السور للمشاركات لأكثر من ١٠ مشاركات في كل زيارة، وذلك لرفع معنويات المستفيدات والإهتمام بهن وبث روح الاهتمام بالقرآن الكريم وتفعيل التعاون بين الجهات كشركاء، وقدمت الجمعية مكافآت مالية للمشاركات في المشروع .
 

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جمعية "نبأ" لتحفيظ القرآن الكريم تنفذ مشروع "شفاء ورحمة"
سبق

نفذت جمعية نبأ لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط مشروع "شفاء ورحمة"، والذي يهدف إلى تصحيح تلاوة الفاتحة، وقصار السور بالتعاون مع جمعيات القرآن الكريم، ومكتب التعليم بخميس مشيط، ومركز التدريب التربوي، ودار الرعاية الاجتماعية، ومستشفى القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من المدارس بالمحافظة.

وقد بلغ عدد المستفيدات من المشروع ٢٠٨ مستفيدة، حيث قامت الجمعية بالتنسيق مع الجهات لتنفيذ المشروع من خلال استراتيجية نفذتها كان لها الأثر الإيجابي في اجتياز المستفيدات للبرنامج بشكل فعال.

 وتقوم فكرة المشروع على التواصل بين مؤسسات المجتمع لتحقيق الخيرية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم :(خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

من جانبها أوضحت أخصائية الإعلام أثير الزهراني أن البرنامج انطلق بتاريخ ١٤٣٨/٤/٥ هـ واستمر لمدة ثلاث أسابيع، حيث خصصت حلقة لتعليم الفاتحة وقصار السور للمشاركات لأكثر من ١٠ مشاركات في كل زيارة، وذلك لرفع معنويات المستفيدات والإهتمام بهن وبث روح الاهتمام بالقرآن الكريم وتفعيل التعاون بين الجهات كشركاء، وقدمت الجمعية مكافآت مالية للمشاركات في المشروع .
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:56 PM

جمعية "نبأ" لتحفيظ القرآن الكريم تنفذ مشروع "شفاء ورحمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت جمعية نبأ لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط مشروع "شفاء ورحمة"، والذي يهدف إلى تصحيح تلاوة الفاتحة، وقصار السور بالتعاون مع جمعيات القرآن الكريم، ومكتب التعليم بخميس مشيط، ومركز التدريب التربوي، ودار الرعاية الاجتماعية، ومستشفى القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من المدارس بالمحافظة.

وقد بلغ عدد المستفيدات من المشروع ٢٠٨ مستفيدة، حيث قامت الجمعية بالتنسيق مع الجهات لتنفيذ المشروع من خلال استراتيجية نفذتها كان لها الأثر الإيجابي في اجتياز المستفيدات للبرنامج بشكل فعال.

 وتقوم فكرة المشروع على التواصل بين مؤسسات المجتمع لتحقيق الخيرية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم :(خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

من جانبها أوضحت أخصائية الإعلام أثير الزهراني أن البرنامج انطلق بتاريخ ١٤٣٨/٤/٥ هـ واستمر لمدة ثلاث أسابيع، حيث خصصت حلقة لتعليم الفاتحة وقصار السور للمشاركات لأكثر من ١٠ مشاركات في كل زيارة، وذلك لرفع معنويات المستفيدات والإهتمام بهن وبث روح الاهتمام بالقرآن الكريم وتفعيل التعاون بين الجهات كشركاء، وقدمت الجمعية مكافآت مالية للمشاركات في المشروع .
 

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