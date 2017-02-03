جمهور الاتحاد والأهلي يرسمون "تيفو" مميزًا في الديربي
نجحت جماهير فريقَي الاتحاد والأهلي في رسم "تيفو" مشترك مميز، وذلك خلال مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم ضمن الجولة ١٧ من دوري جميل للمحترفين وكسبه الأهلي "٤-١".
وجاء التيفو برعاية جامعة جدة بعنوان: "محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا".
وأشاد المتابعون الرياضيون والاجتماعيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه اللافتة التي جاءت بواسطة جامعة جدة.
جمهور الاتحاد والأهلي يرسمون "تيفو" مميزًا في الديربي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-03
نجحت جماهير فريقَي الاتحاد والأهلي في رسم "تيفو" مشترك مميز، وذلك خلال مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم ضمن الجولة ١٧ من دوري جميل للمحترفين وكسبه الأهلي "٤-١".
وجاء التيفو برعاية جامعة جدة بعنوان: "محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا".
وأشاد المتابعون الرياضيون والاجتماعيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه اللافتة التي جاءت بواسطة جامعة جدة.
03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
11:34 PM
جمهور الاتحاد والأهلي يرسمون "تيفو" مميزًا في الديربي
نجحت جماهير فريقَي الاتحاد والأهلي في رسم "تيفو" مشترك مميز، وذلك خلال مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم ضمن الجولة ١٧ من دوري جميل للمحترفين وكسبه الأهلي "٤-١".
وجاء التيفو برعاية جامعة جدة بعنوان: "محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا".
وأشاد المتابعون الرياضيون والاجتماعيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه اللافتة التي جاءت بواسطة جامعة جدة.