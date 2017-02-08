جنائية "حفر الباطن" تقبض على السجين الهارب "أبوالنمر"

بعد متابعة أمنية دقيقة استمرت 24 ساعة

علمت "سبق" أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة حفر الباطن تمكنت قبل قليل، من القبض على السجين الهارب "أبوالنمر".

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة حفر الباطن بقيادة النقيب عبدالعزيز الوجعان نجحت في القبض على السجين الملقب "أبوالنمر" الذي هرب من أمام محكمة حفر الباطن بمساعدة عدة أشخاص، وذلك بعد متابعة أمنية دقيقة استمرت أكثر من ٢٤ ساعة.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون "العميد الدكتور أيوب بن نحيت"، بأنه تم، ولله الحمد، إلقاء القبض على السجين الذي هرب صباح يوم أمس من أمام محكمة حفر الباطن، والمتسترين عليه، وذلك بعد تنسيق أمني متقن بين إدارة سجن محافظة حفر الباطن وإدارة الدوريات بالمحافظة.

وأضاف "ابن نحيت" أن هروب السجين وكذلك تهريبه أو مساعدته على الهرب؛ يعد جريمة جنائية يعاقب عليها النظام.​

