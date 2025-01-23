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جنائي الأفلاج يطيح بمنتحل شخصية رجل الأمن

يبلغ من العمر 27 عامًا وتم تحرير محضر بالواقعة

ضبطت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج مواطنًا متهمًا بانتحال شخصية رجال الأمن بوحدة التحريات والبحث الجنائي في عدد من التعاملات.


وكشف مصدر أمني لـ"سبق" أنَّ وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الأفلاج ضبطت مساء أمس الأحد الساعة التاسعة مساءً مواطنًا يبلغ من العمر 27 سنة متهماً بانتحال شخصية رجال الأمن "البحث الجنائي" في مجال عملهم في بعض التعاملات مع الآخرين.


فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لتحويله للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لاتخاذ اللازم بحقه .
 
 

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جنائي الأفلاج يطيح بمنتحل شخصية رجل الأمن
سبق

ضبطت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج مواطنًا متهمًا بانتحال شخصية رجال الأمن بوحدة التحريات والبحث الجنائي في عدد من التعاملات.


وكشف مصدر أمني لـ"سبق" أنَّ وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الأفلاج ضبطت مساء أمس الأحد الساعة التاسعة مساءً مواطنًا يبلغ من العمر 27 سنة متهماً بانتحال شخصية رجال الأمن "البحث الجنائي" في مجال عملهم في بعض التعاملات مع الآخرين.


فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لتحويله للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لاتخاذ اللازم بحقه .
 
 

23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
01:00 AM
يبلغ من العمر 27 عامًا وتم تحرير محضر بالواقعة

جنائي الأفلاج يطيح بمنتحل شخصية رجل الأمن

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
1,976

ضبطت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج مواطنًا متهمًا بانتحال شخصية رجال الأمن بوحدة التحريات والبحث الجنائي في عدد من التعاملات.


وكشف مصدر أمني لـ"سبق" أنَّ وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الأفلاج ضبطت مساء أمس الأحد الساعة التاسعة مساءً مواطنًا يبلغ من العمر 27 سنة متهماً بانتحال شخصية رجال الأمن "البحث الجنائي" في مجال عملهم في بعض التعاملات مع الآخرين.


فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لتحويله للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لاتخاذ اللازم بحقه .
 
 

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