جنائي الأفلاج يطيح بمنتحل شخصية رجل الأمن

يبلغ من العمر 27 عامًا وتم تحرير محضر بالواقعة

ضبطت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج مواطنًا متهمًا بانتحال شخصية رجال الأمن بوحدة التحريات والبحث الجنائي في عدد من التعاملات.



وكشف مصدر أمني لـ"سبق" أنَّ وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الأفلاج ضبطت مساء أمس الأحد الساعة التاسعة مساءً مواطنًا يبلغ من العمر 27 سنة متهماً بانتحال شخصية رجال الأمن "البحث الجنائي" في مجال عملهم في بعض التعاملات مع الآخرين.



فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لتحويله للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لاتخاذ اللازم بحقه .



