جناح الخارجية بـ "الجنادرية" يعرض وثائق واكبت توحيد المملكة

تاريخ المعاهدات يعكس عمق العلاقات السياسية بدول الجوار

استعرضت وزارة الخارجية في جناحها بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي واكبت توحيد المملكة العربية السعودية.



وتضمن ركن "الوثائق" مجموعة من الجوازات السياسية القديمة من عام 1345 هـ إلى 1398 هـ ، وأبرزها جواز الملك فيصل بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز، كما عرض الركن مجموعة من الجوازات السياسية لرجال الدولة.



ويحتوي الركن على مجموعة أختام استخدمتها الوزارة قبل عام 1405هـ، كما يعرض الركن مجموعة من أهم المعاهدات للمملكة في عهد الملك عبدالعزيز، ما قبل وبعد توحيد المملكة على يده.



وشرح أعضاء جناح وزارة الخارجية للزوار مدى أهمية هذه الوثائق، وأيضا التغييرات التي صاحبت الجواز السياسي منذ كان مسمى المملكة بـ"مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها"، إلى تسميتها بالمملكة العربية السعودية.



وأوضح أعضاء الجناح للزوار تاريخ المعاهدات التي تعكس عمق العلاقات السياسية بدول الجوار، والتي تعود للعام 1350 للهجرة وخاصة أنه بعضها وقع قبل توحيد المملكة العربية السعودية.