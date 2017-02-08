جناح جامعة حائل بالجنادرية يحكي طبيعة المنطقة قبل 5 آلاف عام

حكى جناح جامعة حائل في بيت حائل بالجنادرية 31 حياة الطبيعة في منطقة حائل قبل خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، وذلك عبر 31 موقع للرسوم الصخرية بالمنطقة.



وذكر مشرف جناح جامعة حائل في المهرجان، بندر الضمادي، أن الجناح يضم 35 صورة يتبين من خلالها رسومات ونقوش صخرية في مدينة جبة 100 كلم شمال حائل ومدينة الشويمس 250 كلم جنوب حائل، يظهر النحت عليها لأشكال آدمية وحيوانية، توزعت على لوحات تصور مناظر الصيد والرعي والقتال، وتعود أقدم الرسومات في جبة إلى فترة نهاية العصر الحجري الحديث (5000 ق.م)، فيما نفذت رسومات الشويمس بدقة وإتقان ومحاكاة للطبيعة، حيث تقترب رسومات بعض الأشكال الآدمية والحيوانية من الحجم الطبيعي .

وواضح "الضمادي" أن منظمة التراث العالمي "اليونسكو" سجلت الفنون الصخرية في مدينة جبة ومدينة الشويمس بمنطقة حائل، ضمن قائمة التراث العالمي. .



يذكر أن مدينة جبة تضم نقوشا ورسومات في جبل أم سنمان وما حوله من جبال، فيما تعتبر الشويمس أكثر مساحة في النقوش والرسومات والتي من أهمها الكهوف وآثار البراكين.