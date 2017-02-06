جنوب السودان .. القتل لأي جندي يرتكب جريمة الاغتصاب

لتخفيف الغضب الدولي بشأن هذه الجرائم

صرح رئيس جنوب السودان، سلفا كير بأنه لابد من قتل الجنود الذين يغتصبون مدنيين، وذلك في مسعى لتهدئة المواطنين الذين أغضبتهم انتهاكات قوات الأمن ولتخفيف الغضب الدولي بشأن هذه الجرائم.



ووفقًا لـ"رويترز" فقد قال كير خلال زيارة لبلدة ياي: "الذين يغتصبون السيدات والنساء يرتكبون أفعالاً غير قانونية. هذه ليست سياسة الحكومة".



وطالب رئيس جنوب السودان من رئيس الأركان الجنرال بول مالونج ووزير الدفاع بإبلاغه عن تلك الجرائم ليتم قتل الشخص الذين يرتكبها بالرصاص.

