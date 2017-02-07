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"جنى" يدشن أول مشروع نسائي لصيانة الجوالات بالشرقية

نتاجاً لاتفاقية "قرض النخبة" مع مصرف الراجحي

دشن مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" أمس، أول مشروع نسائي على مستوى المنطقة الشرقية متخصص في صيانة أجهزة الجوال بمدينة الخبر .

جاء ذلك نتاجاً للاتفاقية المبرمة بين "جنى" ومصرف الراجحي بشأن إطلاق "قرض النخبة"، والذي يقضي باختيار عميلات مميزات من الأسر المستفيدة من المركز لدعمهن وتطوير مشاريعهن المميزة، والخروج بهن من نطاق العمل المنزلي الغير مسجل ليصبحن مالكات لمشاريع مسجلة، ولهن مواقع تجارية ومنافسة في السوق، وتكون ذات أثر اقتصادي في دعم اقتصاد الوطن.

 وقدم محمود الشامي المدير التنفيذي لمركز جنى شكره وامتنانه لإدارة المسئولية الاجتماعية بمصرف الراجحي، معتبرا  هذه الاتفاقية شراكة ناجحة بين الطرفين لتحقيق أهداف تطوير مشاريع الأسر ورفع مستوى الإنتاج للسيدات العاملات وتوفير فرص عمل نسائية احترافية في جميع مناطق المملكة التي تعمل بها جنى.
 
وأوضح  الشامي، بأن المركز حقق 67 ألف فرصة عمل وقدم قروضًا بقيمة 379 مليون ريال في 11 فرعًا بالمملكة وبنسبة توطين للوظائف 93%، فيما كانت نسبة النساء العاملات بالمركز 83%، و نسبة التحصيل من المستفيدات 99,7% .

 واختتم الشامى قائلا  :تعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.
 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جنى" يدشن أول مشروع نسائي لصيانة الجوالات بالشرقية
سبق

دشن مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" أمس، أول مشروع نسائي على مستوى المنطقة الشرقية متخصص في صيانة أجهزة الجوال بمدينة الخبر .

جاء ذلك نتاجاً للاتفاقية المبرمة بين "جنى" ومصرف الراجحي بشأن إطلاق "قرض النخبة"، والذي يقضي باختيار عميلات مميزات من الأسر المستفيدة من المركز لدعمهن وتطوير مشاريعهن المميزة، والخروج بهن من نطاق العمل المنزلي الغير مسجل ليصبحن مالكات لمشاريع مسجلة، ولهن مواقع تجارية ومنافسة في السوق، وتكون ذات أثر اقتصادي في دعم اقتصاد الوطن.

 وقدم محمود الشامي المدير التنفيذي لمركز جنى شكره وامتنانه لإدارة المسئولية الاجتماعية بمصرف الراجحي، معتبرا  هذه الاتفاقية شراكة ناجحة بين الطرفين لتحقيق أهداف تطوير مشاريع الأسر ورفع مستوى الإنتاج للسيدات العاملات وتوفير فرص عمل نسائية احترافية في جميع مناطق المملكة التي تعمل بها جنى.
 
وأوضح  الشامي، بأن المركز حقق 67 ألف فرصة عمل وقدم قروضًا بقيمة 379 مليون ريال في 11 فرعًا بالمملكة وبنسبة توطين للوظائف 93%، فيما كانت نسبة النساء العاملات بالمركز 83%، و نسبة التحصيل من المستفيدات 99,7% .

 واختتم الشامى قائلا  :تعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.
 
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:04 PM
نتاجاً لاتفاقية "قرض النخبة" مع مصرف الراجحي

"جنى" يدشن أول مشروع نسائي لصيانة الجوالات بالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشن مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" أمس، أول مشروع نسائي على مستوى المنطقة الشرقية متخصص في صيانة أجهزة الجوال بمدينة الخبر .

جاء ذلك نتاجاً للاتفاقية المبرمة بين "جنى" ومصرف الراجحي بشأن إطلاق "قرض النخبة"، والذي يقضي باختيار عميلات مميزات من الأسر المستفيدة من المركز لدعمهن وتطوير مشاريعهن المميزة، والخروج بهن من نطاق العمل المنزلي الغير مسجل ليصبحن مالكات لمشاريع مسجلة، ولهن مواقع تجارية ومنافسة في السوق، وتكون ذات أثر اقتصادي في دعم اقتصاد الوطن.

 وقدم محمود الشامي المدير التنفيذي لمركز جنى شكره وامتنانه لإدارة المسئولية الاجتماعية بمصرف الراجحي، معتبرا  هذه الاتفاقية شراكة ناجحة بين الطرفين لتحقيق أهداف تطوير مشاريع الأسر ورفع مستوى الإنتاج للسيدات العاملات وتوفير فرص عمل نسائية احترافية في جميع مناطق المملكة التي تعمل بها جنى.
 
وأوضح  الشامي، بأن المركز حقق 67 ألف فرصة عمل وقدم قروضًا بقيمة 379 مليون ريال في 11 فرعًا بالمملكة وبنسبة توطين للوظائف 93%، فيما كانت نسبة النساء العاملات بالمركز 83%، و نسبة التحصيل من المستفيدات 99,7% .

 واختتم الشامى قائلا  :تعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.
 
 

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