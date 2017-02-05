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جوازات ملوك السعودية تُلفت انتباه "دولاج" الفرنسي بجناح "الخارجية" بالجنادرية

قال: يمثل حقبة مهمة في السياسة السعودية ودورها المهم في العالم

توقّف الفرنسي جيرمي دولاج، الذي سكن السعودية منذ ثلاثة أشهر، عند صورة جواز الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- وملوك السعودية السابقين المعروضة في جناح وزارة الخارجية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31".

 

وأبدى الفرنسي "دولاج" إعجابه الشديد بفكرة عرض الوثائق الرسمية القديمة من جوازات واتفاقيات ومعاهدات دولية تاريخية في جناح وزارة الخارجية؛ مشيراً إلى الدور المهم الذي تعكسه وزارة الخارجية في المنطقة وحول العالم.

 

وقال "دولاج": "الجناح شيق جداً وأنا سعيد للمرور به، وحصولي على الفرصة للتعمق في معرفة مراحل تطور وزارة الخارجية، ورؤية المعروضات المختلفة لدى الوزارة التي تمثل حقبة مهمة في السياسة السعودية وتعبر عن دورها المهم في العالم".

 

وأضاف: "كنت أتوقع أن أجد صعوبة في التجول بجناح وزارة الخارجية؛ لكني تفاجأت بوجود شباب سعودي طموح يشرح للزوار باللغة الإنجليزية المعلومات الموجودة لإيصال الفكرة المطروحة بكل سهولة للزائر".

 

وأبدى "دولاج" إعجابه الشديد بالشعب السعودي الذي وصفه بالمضياف والطيبة واللطف، وحثهم على تعزيز العلاقات بين الشعبين السعودي والفرنسي، وزيادة التفاهم المتبادل.

 

يُذكر أن وزارة الخارجية خصصت ركناً لعرض صور جوازات ملوك السعودية والوزارء، ونبذة تعريفية عن كل جواز معروض، ضِمن ركن الوثائق والمحفوظات النادرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جوازات ملوك السعودية تُلفت انتباه "دولاج" الفرنسي بجناح "الخارجية" بالجنادرية
سبق

توقّف الفرنسي جيرمي دولاج، الذي سكن السعودية منذ ثلاثة أشهر، عند صورة جواز الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- وملوك السعودية السابقين المعروضة في جناح وزارة الخارجية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31".

 

وأبدى الفرنسي "دولاج" إعجابه الشديد بفكرة عرض الوثائق الرسمية القديمة من جوازات واتفاقيات ومعاهدات دولية تاريخية في جناح وزارة الخارجية؛ مشيراً إلى الدور المهم الذي تعكسه وزارة الخارجية في المنطقة وحول العالم.

 

وقال "دولاج": "الجناح شيق جداً وأنا سعيد للمرور به، وحصولي على الفرصة للتعمق في معرفة مراحل تطور وزارة الخارجية، ورؤية المعروضات المختلفة لدى الوزارة التي تمثل حقبة مهمة في السياسة السعودية وتعبر عن دورها المهم في العالم".

 

وأضاف: "كنت أتوقع أن أجد صعوبة في التجول بجناح وزارة الخارجية؛ لكني تفاجأت بوجود شباب سعودي طموح يشرح للزوار باللغة الإنجليزية المعلومات الموجودة لإيصال الفكرة المطروحة بكل سهولة للزائر".

 

وأبدى "دولاج" إعجابه الشديد بالشعب السعودي الذي وصفه بالمضياف والطيبة واللطف، وحثهم على تعزيز العلاقات بين الشعبين السعودي والفرنسي، وزيادة التفاهم المتبادل.

 

يُذكر أن وزارة الخارجية خصصت ركناً لعرض صور جوازات ملوك السعودية والوزارء، ونبذة تعريفية عن كل جواز معروض، ضِمن ركن الوثائق والمحفوظات النادرة.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
11:16 AM
قال: يمثل حقبة مهمة في السياسة السعودية ودورها المهم في العالم

جوازات ملوك السعودية تُلفت انتباه "دولاج" الفرنسي بجناح "الخارجية" بالجنادرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّف الفرنسي جيرمي دولاج، الذي سكن السعودية منذ ثلاثة أشهر، عند صورة جواز الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- وملوك السعودية السابقين المعروضة في جناح وزارة الخارجية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31".

 

وأبدى الفرنسي "دولاج" إعجابه الشديد بفكرة عرض الوثائق الرسمية القديمة من جوازات واتفاقيات ومعاهدات دولية تاريخية في جناح وزارة الخارجية؛ مشيراً إلى الدور المهم الذي تعكسه وزارة الخارجية في المنطقة وحول العالم.

 

وقال "دولاج": "الجناح شيق جداً وأنا سعيد للمرور به، وحصولي على الفرصة للتعمق في معرفة مراحل تطور وزارة الخارجية، ورؤية المعروضات المختلفة لدى الوزارة التي تمثل حقبة مهمة في السياسة السعودية وتعبر عن دورها المهم في العالم".

 

وأضاف: "كنت أتوقع أن أجد صعوبة في التجول بجناح وزارة الخارجية؛ لكني تفاجأت بوجود شباب سعودي طموح يشرح للزوار باللغة الإنجليزية المعلومات الموجودة لإيصال الفكرة المطروحة بكل سهولة للزائر".

 

وأبدى "دولاج" إعجابه الشديد بالشعب السعودي الذي وصفه بالمضياف والطيبة واللطف، وحثهم على تعزيز العلاقات بين الشعبين السعودي والفرنسي، وزيادة التفاهم المتبادل.

 

يُذكر أن وزارة الخارجية خصصت ركناً لعرض صور جوازات ملوك السعودية والوزارء، ونبذة تعريفية عن كل جواز معروض، ضِمن ركن الوثائق والمحفوظات النادرة.

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