"جواهر بنت نايف" تفتتح مهرجان الأسر المنتجة في القصب

3 جماد الآخر.. تحت شعار "كسبي من عمل يدي"

تستعد لجنة التنمية الأهلية بالقصب لافتتاح مهرجان الأسر المنتجة السابع لهذا العام تحت شعار "كسبي من عمل يدي" على شرف الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، وذلك يوم الخميس 3 جماد الآخر 1438 ، وسيصاحب البرنامج عدد من الفعاليات والمناشط .



وقال رئيس مجلس اللجنة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، إن برنامج الأسر المنتجة يشارك فيه، هذا العام، ما يقارب مائة أسرة منتجة من مدينة القصب والمدن المجاورة لها، ويحضره كل عام نخبة من نساء المجتمع.



وأضاف: "لجنة التنمية الأهلية بالقصب والتي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لها فعاليات مميزة جعلتها من اللجان البارزة ليس على مستوى منطقة الرياض؛ بل على مستوى المملكة ؛ إذ تُنَفّذ عدداً من البرامج الاجتماعية والتثقيفية طوال العام، والتي تخدم الجنسين صغاراً وكباراً، وتركز على برامج الطفل والمرأة ".



وأشار "المنيع" إلى أن عدد كبيرا من الأسر المنتجة من محافظة شقراء والمراكز التابعة لها قد شاركن في معرض تسويق منتجات الأسر الذي أقيم قبل أيام في روضة العكرشية.



يذكر أن مهرجان الأسر المنتجة يقام بشكل سنوي ويحظى برعاية من لدن صاحبات السمو الملكي، إذ أقيم العام الماضي على شرف حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، والعام الذي قبله أقيم على شرف الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، وما قبله أقيم على شرف الدكتورة الأميرة مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود.