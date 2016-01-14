"جوجل" تمنح الأطفال إمكانية تصميم الرسوم المتحرّكة الخاصّة بهم

تطبيق "تونتاستيك" سهل العمل للأطفال والصغار في آن واحد

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، تطبيقاً جديداً أطلقت عليه اسم "تونتاستيك ثري دي"، الذي يهتم بتصميم وإنشاء الرسوم المتحركة.

وأشارت الشركة الأمريكيةـ إلى أن التطبيق الجديد يمكّن للمرة الأولى الأطفال من تصميم الرسوم المتحركة المفضلة لديهم دون الحاجة إلى أيّ تدخّل من الكِبار في الأمر.

كما قالت إن التطبيق سهل الاستخدام سواء للأطفال أو للكِبار غير المتخصّصين في تصميم الرسومات ثلاثية الأبعاد أو الرسوم المتحركة.

ويمكن تحميل التطبيق بصورة مجانية من على متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني، مشيرة إلى أن التطبيق مثالي للأطفال الذين لديهم شغف التصميم، وقد يكونون خبراء في المستقبل أو مَن لديهم مواهب فنية أو علمية.

ويمكن للأطفال رسم الشخصيات المفضلة لديهم أو تصميم شخصيات جديدة تماماً، وتسجيل أيّ صوت خارجي أو صوته لسرد القصة أو تسجيل أصوات الشخصيات المستخدمة، تاركاً الحرية للطفل أو المصمّم في رواية القصة التي يرغب فيها.

كما يمكّن التطبيق بسهولة مستخدمه من حفظ تلك القصة المصوّرة أو نشرها عبر أيّ موقع تواصل اجتماعي أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

كما يمكّن التطبيق المستخدمين من مشاهدة إبداعات بعضهم بعضا، عن طريق منصّة تواصل مشتركة، ولكن سيكون لزاماً على المستخدم ضبط الإعدادات ليتم نشر قصصه المصوّرة عبر تلك المنصّة؛ حتى لا ينتهك التطبيق أيّاً من خصوصية مستخدميه، ويتم استخدام قصصه للقرصنة على جهازه أو استغلالها من قِبل أيٍّ من "الهاكرز".