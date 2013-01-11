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"جوجل" في طريقها لطرح تحديث لتطبيق "فويس"

قد يكون أكبر تطوير منذ إطلاق الرسائل المصورة MMS

 كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "جوجل" الأمريكية في طريقها لطرح تحديث جديد لتطبيق "جوجل فويس"، والذي سيشكل أكبر تطوير في الهواتف منذ إطلاق خاصية الرسائل المصورة "MMS".

وكانت خدمة "فويس" لم تشهد تغييرات كبيرة من عام 2015، وكان التغيير الأبرز فيها إضافة تقنية الرسائل المصورة "MMS" إليها عام 2014.

ولكن التحديث الجديد تؤكد التقارير أنه سيقلب التطبيق رأساً على عقب، كما بدأت الشركة فعلياً في طرحه بصورة تجريبية لعدد محدود من المستخدمين.

وسيوفر التحديث الجديد اتصالات هاتفية أكثر سرعة ووضوحاً في الصوت، وسيعمل بأضعف سرعات إنترنت بأكبر قدرات ممكنة.

كما تشير التقارير إلى أن الشركة تجهز نسختين من التطبيق إحداهما صالحة لأجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة، وأخرى للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" في طريقها لطرح تحديث لتطبيق "فويس"
سبق

 كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "جوجل" الأمريكية في طريقها لطرح تحديث جديد لتطبيق "جوجل فويس"، والذي سيشكل أكبر تطوير في الهواتف منذ إطلاق خاصية الرسائل المصورة "MMS".

وكانت خدمة "فويس" لم تشهد تغييرات كبيرة من عام 2015، وكان التغيير الأبرز فيها إضافة تقنية الرسائل المصورة "MMS" إليها عام 2014.

ولكن التحديث الجديد تؤكد التقارير أنه سيقلب التطبيق رأساً على عقب، كما بدأت الشركة فعلياً في طرحه بصورة تجريبية لعدد محدود من المستخدمين.

وسيوفر التحديث الجديد اتصالات هاتفية أكثر سرعة ووضوحاً في الصوت، وسيعمل بأضعف سرعات إنترنت بأكبر قدرات ممكنة.

كما تشير التقارير إلى أن الشركة تجهز نسختين من التطبيق إحداهما صالحة لأجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة، وأخرى للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:30 AM
قد يكون أكبر تطوير منذ إطلاق الرسائل المصورة MMS

"جوجل" في طريقها لطرح تحديث لتطبيق "فويس"

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أحمد علي - القاهرة
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 كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "جوجل" الأمريكية في طريقها لطرح تحديث جديد لتطبيق "جوجل فويس"، والذي سيشكل أكبر تطوير في الهواتف منذ إطلاق خاصية الرسائل المصورة "MMS".

وكانت خدمة "فويس" لم تشهد تغييرات كبيرة من عام 2015، وكان التغيير الأبرز فيها إضافة تقنية الرسائل المصورة "MMS" إليها عام 2014.

ولكن التحديث الجديد تؤكد التقارير أنه سيقلب التطبيق رأساً على عقب، كما بدأت الشركة فعلياً في طرحه بصورة تجريبية لعدد محدود من المستخدمين.

وسيوفر التحديث الجديد اتصالات هاتفية أكثر سرعة ووضوحاً في الصوت، وسيعمل بأضعف سرعات إنترنت بأكبر قدرات ممكنة.

كما تشير التقارير إلى أن الشركة تجهز نسختين من التطبيق إحداهما صالحة لأجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة، وأخرى للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

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