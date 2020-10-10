نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف بمساندة الرفد الأمني حملة تفتيشية على محال المستلزمات النسائية، في إطار حرص ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من التقيد بالأنظمة في هذا الشأن. وركزت الحملة على متاجر المستلزمات النسائية، تنفيذًا للأمر السامي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وأعطت الحملة نتائج إيجابية حيث لوحظ التزام كثير من المحال بقرارات التأنيث. وتم خلال الجولات تسجيل مخالفات عدة لأنظمة بيئة عمل المرأة، وتطبيق الإجراءات الجزائية وفق اللوائح المنظمة لأعمال المحال المزاولة لهذا النشاط، وشملت الحملة الوقوف الميداني على أكثر من 90 منشأة للمستلزمات النسائية وعدد من الأنشطة المتنوعة شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة طبرجل ومحافظة القريات. وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز زايد الرويلي استمرار الحملات التفتيشية لفرع الوزارة بالمنطقة على منشآت القطاع الخاص في جميع قطاعات وأسواق العمل للتأكد من التزامها والعاملين فيها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل. وطالب “الرويلي” أصحاب العمل بالالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في المحال وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها؛ بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات؛ مؤكدًا استمرار جولات مفتشي الوزارة التفتيشية. ودعا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات؛ من خلال التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني (19911) أو عن طريق برنامج "معًا للرصد".

جولات تفتيشية للتحقق من تأنيث المستلزمات النسائية بالجوف عبدالرحمن العازمي سبق 2017-10-09 نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف بمساندة الرفد الأمني حملة تفتيشية على محال المستلزمات النسائية، في إطار حرص ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من التقيد بالأنظمة في هذا الشأن.



وركزت الحملة على متاجر المستلزمات النسائية، تنفيذًا للأمر السامي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وأعطت الحملة نتائج إيجابية حيث لوحظ التزام كثير من المحال بقرارات التأنيث.



وتم خلال الجولات تسجيل مخالفات عدة لأنظمة بيئة عمل المرأة، وتطبيق الإجراءات الجزائية وفق اللوائح المنظمة لأعمال المحال المزاولة لهذا النشاط، وشملت الحملة الوقوف الميداني على أكثر من 90 منشأة للمستلزمات النسائية وعدد من الأنشطة المتنوعة شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة طبرجل ومحافظة القريات.



وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز زايد الرويلي استمرار الحملات التفتيشية لفرع الوزارة بالمنطقة على منشآت القطاع الخاص في جميع قطاعات وأسواق العمل للتأكد من التزامها والعاملين فيها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.



وطالب “الرويلي” أصحاب العمل بالالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في المحال وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها؛ بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات؛ مؤكدًا استمرار جولات مفتشي الوزارة التفتيشية.



ودعا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات؛ من خلال التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني (19911) أو عن طريق برنامج "معًا للرصد".



09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 12:12 AM

جولات تفتيشية للتحقق من تأنيث المستلزمات النسائية بالجوف شملت الحملة الوقوف الميداني على أكثر من 90 منشأة





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نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف بمساندة الرفد الأمني حملة تفتيشية على محال المستلزمات النسائية، في إطار حرص ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من التقيد بالأنظمة في هذا الشأن.



وركزت الحملة على متاجر المستلزمات النسائية، تنفيذًا للأمر السامي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وأعطت الحملة نتائج إيجابية حيث لوحظ التزام كثير من المحال بقرارات التأنيث.



وتم خلال الجولات تسجيل مخالفات عدة لأنظمة بيئة عمل المرأة، وتطبيق الإجراءات الجزائية وفق اللوائح المنظمة لأعمال المحال المزاولة لهذا النشاط، وشملت الحملة الوقوف الميداني على أكثر من 90 منشأة للمستلزمات النسائية وعدد من الأنشطة المتنوعة شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة طبرجل ومحافظة القريات.



وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز زايد الرويلي استمرار الحملات التفتيشية لفرع الوزارة بالمنطقة على منشآت القطاع الخاص في جميع قطاعات وأسواق العمل للتأكد من التزامها والعاملين فيها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.



وطالب “الرويلي” أصحاب العمل بالالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في المحال وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها؛ بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات؛ مؤكدًا استمرار جولات مفتشي الوزارة التفتيشية.



ودعا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات؛ من خلال التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني (19911) أو عن طريق برنامج "معًا للرصد".

