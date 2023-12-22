الجوهري للمرتبة الثامنة
احتفل عبدالله علي جوهري، مشرف المتابعة والمراجعة الداخلية والمراقبة بإدارة المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، بصدور قرار ترقيته للمرتبة الثامنة.
من جهة أخرى عبّر جوهري عن سعادته بهذه الترقية وعن بالغ شكره وتقديره لمديرية صحة جازان، متمنيًا أن يكون على قدر الثقة لخدمة وطنه.
الجوهري للمرتبة الثامنة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-22
احتفل عبدالله علي جوهري، مشرف المتابعة والمراجعة الداخلية والمراقبة بإدارة المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، بصدور قرار ترقيته للمرتبة الثامنة.
من جهة أخرى عبّر جوهري عن سعادته بهذه الترقية وعن بالغ شكره وتقديره لمديرية صحة جازان، متمنيًا أن يكون على قدر الثقة لخدمة وطنه.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:50 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:26 PM
الجوهري للمرتبة الثامنة
احتفل عبدالله علي جوهري، مشرف المتابعة والمراجعة الداخلية والمراقبة بإدارة المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي، بصدور قرار ترقيته للمرتبة الثامنة.
من جهة أخرى عبّر جوهري عن سعادته بهذه الترقية وعن بالغ شكره وتقديره لمديرية صحة جازان، متمنيًا أن يكون على قدر الثقة لخدمة وطنه.