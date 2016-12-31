حائل.. القبض على 3713 مخالفاً للعمل والإقامة خلال شهر

ضمن حملة أمنية بكل أحياء المدينة بالتعاون مع مكتب العمل

تمكّنت شرطة حائل بالتنسيق مع فرع مكتب العمل بحائل من القبض على 3713 مخالفاً ومتخلفاً في الفترة من 1/ 3/ 1438هـ وحتى 30/ 3/ 1438هـ.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة حائل الرائد سامي الشمري، أنه تنفيذاً لأوامر وتوجيهات مقام وزارة الداخلية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، تم تسيير حملة أمنية شاملة على كل أحياء مدينة حائل والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها، بإشراف ومتابعة من قبل مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العيّاد، وقد تمت إحالة المقبوض عليهم لجهة الاختصاص؛ تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم، مشيراً إلى أن الحملة لا تزال مستمرة.