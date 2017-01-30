حائل.. توقيف سعودي سرق مطعماً والقبض على 2671 مخالفاً للعمل

جرت إحالتهم جميعاً لجهة الاختصاص تمهيداً لاستكمال الإجراءات بحقهم

قبضت شرطة حائل، بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل، على ٢٦٧١ مخالفاً؛ وتوقيف سعودي سرق مطعماً خلال انشغال العاملين؛ ذلك خلال شهر ربيع الآخر.

وأشار الناطق الإعلامي لشرطة حائل الرائد سامي الشمري، إلى أنه تمت إحالة المقبوض عليهم لجهة الاختصاص؛ تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكداً استمرار الحملة.

كما أطاحت شرطة حائل بـ"خمسيني" سرق مبلغاً من مطعم أثناء انشغال العاملين بالمطعم في إعداد الطلب؛ حيث أشار "الشمري" إلى أن بلاغاً ورد لعمليات الشرطة يفيد بسرقة مبلغ خزينة محاسب المطعم.

وبيّن: "وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم، بفضل الله، تحديد هوية الجاني وضبطه، واتضح أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وتم توقيفه وإحالة أوراق القضية لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتطبيق النظام بحقه".