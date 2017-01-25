14 حادثًا مروريًّا تختتم الاختبارات بـ14 إصابة ووفاتَيْن في يوم بـ"جازان"

منها عشرة حوادث تصادم وثلاثة انقلابات ودهس في محافظات المنطقة

شهدت منطقة جازان اليومأربعة عشر حادثًا مروريًّا من الساعة الثامنة حتى الآن، منها عشرة حوادث تصادم، وثلاثة انقلابات ودهس، وذلك في محافظات المنطقة، نتج منها أربع عشرة إصابة بين حرجة ومتوسطة، وحالتا وفاة، باشرتها جميعها فِرق الهلال الأحمر والدفاع المدني والجهات المعنية.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي أن جميع الحالات باشرتها الفِرق الإسعافية، وقدمت للمصابين الخدمة الإسعافية، ونقلتها إلى مستشفيات المنطقة.

وتابع: وهناك حالات أخرى نتيجة هذه الحوادث، نُقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفِرق الإسعافية. وأهاب "الصرخي" بالمواطنين والمقيمين إلى الحرص والتركيز أثناء قيادة سياراتهم، وترك التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتخفيف من السرعة؛ وذلك لما تشهده المنطقة من زحام على الخطوط بعد نهاية الاختبارات، خاصة على الخطوط السريعة.