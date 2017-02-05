حادثة الطعن بمحل تجاري بكعكية مكة.. أبناء عمومة والسبب "لعبة ضومنة"

مصادر "سبق" أحيلت القضية للتحقيق والادعاء العام.. والجاني مريض نفسياً

كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" عن استقرار حالة الشاب المطعون داخل المحل التجاري بحي الكعكية بالعاصمة المقدسة والذي انتشر مقطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظات تعرضه للطعن من قبل شخص آخر.



وعلمت"سبق" أن الجاني و الضحية أبناء عمومة وحصل خلاف بينهما على لعبة "الضومنة" وافترقا من الموقع وبعد فترة من الزمن رصد الجاني الضحية داخل المحل يوم الخميس الماضي وبحوزته آلة حادة ليقوم بطعنه عدة طعنات.



كما علمت أنه تم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، حيث تولت التحقيقات في القضية، وأن الجاني يعاني من مرض نفسي مكّنه أثناء امتعاضه بسبب اللعبة من طعنه عدة طعنات وأنه تم تمديد توقيفه الذي لا يزال حتى الآن لاستكمال التحقيقات معه.



وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي صرح بانه بتاريخ 1438/5/4، تلقى مركز الكعكية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا مفاده تعرض شخص للطعن بآلة حادة، انتقل المختصون والجهات الأخرى ذات العلاقة لموقع الحادثة، واتضح أن المجني عليه مواطن تعرض للطعن من قبل أحد الأشخاص ، نقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد ، وبعون من الله وتوفيقه تم تحديد هوية المتهم وضبطه من قبل البحث الجنائي بالمركز، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر تم إيقافه ، وسيتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.