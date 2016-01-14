حادثة الغدر تزيد من انشقاق القبائل عن المخلوع والحوثي.. والخيانات تتزايد

انضمام متزايد للشرعية وتزايد حالات الهروب الجماعي للمسلحين الحوثيين

تتواصل حدة الانشقاقات بين ميليشيا الحوثي والقبائل اليمنية ولعل أكثرها حدة وخطورة ما قام به الانقلابيون من الغدر بأحد أبرز مشايخ قبيلة (حاشد) وهو الشيخ عبدالله الغولي الذي تعرض للغدر على يد القيادي الحوثي المعروف بـ(القحوم).



جريمة الحوثي أشعلت غضب أكثر من 3 ملايين هم عدد أفراد القبيلة الشهيرة والمعروف بأن لديها أكثر من 300 ألف عنصر مسلح حيث توعدت بالانتقام العاجل.



هذه الحادثة تأتي امتداداً لانتفاضة العديد من القبائل اليمنية العريقة في وجه جرائم ميليشيا الحوثي واعتداءاتها السافرة، خاصة أن قبيلة حاشد لم تنسَ بعد دخول الحوثي وأتباع المخلوع في وقت سابق لأراضي القبيلة الشهيرة بتعزيزات عسكرية كبيرة قبل سنتين بتوجيه من المخلوع. وهو ما ترك الكثير من الأضرار وتسبب في مقتل الكثير وسفك الدماء.



الانشقاقات مستمرة وفقا لمصادر عديدة أكدت أيضا قيام القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء الشيخ علي صالح الطيري بإعلان انشقاقه عن حزب صالح وانضمامه إلى الشرعية، مشيرة إلى أن الشيخ الطيري يعد من أبرز زعماء القبائل في البيضاء وأن انشقاقه عن صالح يشكل ضربة موجعة.



كما أكدت المصادر أن زعيم قبائل العرش بالبيضاء أعلن استعداده فتح معسكرات لمواجهة العدوان الحوثي العفاشي، على محافظة البيضاء.



وقال المصدر القبلي إن "الشيخ الطيري انشق عن الانقلابيين عقب اغتيال أطفال الحوثيين الذين جندتهم الميليشيات لأحد الضباط الموالين للزعيم القبلي".



في نفس السياق أعلنت الليلة الماضية قبائل الصبيحة في مديريتي المضاربة وطور الباحة بمحافظة لحج النفير العام وكذا التصعيد في جميع الخطوط الملتهبة مع الحوثيين. ومن ذلك إعلان قبائل (الصبيحة) بدء مرحلة الانتقام من الحوثي للثأر لمقتل أحد أبنائها الشهيد عمر الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم في معارك (الرمح الذهبي).



هذا في الوقت الذي أكدت فيه المصادر اتساع شقة الخلاف داخل دائرة المخلوع صالح وقيام الأخير بتوجيه تهمة الخيانة لعدد من أقرب المقربين منه، وكان من المفاجئ جداً اتهام اللواء الأنسي والقمش بالانضمام لأعداء المخلوع.



جدير بالذكر أن الجهود التي بذلت من المخلوع لاستمالة القبائل فشلت خاصة بعد الإساءات الكبيرة من الحوثي لتلك القبائل، كما يواجه الحوثي والمخلوع الكثير من الإشكاليات نتيجة ازدياد حالات الهروب الجماعي للمسحلين من العديد من جبهات القتال.



وأكد المصدر أن "الشيخ الطيري دعا قبائل العرش إلى الاستعداد لمواجهة الانقلابيين الحوثيين الذين اعتدوا على بلاده".

