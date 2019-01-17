حادثة تسمم تربة تشعل تويتر.. وتغريدات "العبدلي" للربيعة: لا نُطالب بخدمات مايو كلينك!

طالبوا بتوفير سرير للمريض واستشاري مؤهل للعلاج

جدّدت حادثة تسمم أكثر من 100 شخص إثر تناولهم وجبة فاسدة صباح اليوم في محافظة تربة، مطالب الأهالي لوزير الصحة توفيق الربيعة، بإعادة النظر في الخدمات الصحية التي وصفوها بالسيئة، رغم مخاطباتهم للوزارة منذ سنوات لتطويرها لتتناغم مع الكثافة السكانية التي تشهدها المنطقة وشكواهم من تواضع الخدمات المقدمة في مستشفى تربة العام ووصفه بالمتهالك، في لقائهم مع مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وأطلق أهالي محافظة تربة وسما على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان #تسمم_تربة_يلامس_١٠٠_شخص، حيث وجد تفاعلا كبيرا من المواطنين من كافة أطياف المجتمع، ملقين باللائمة على ضعف الجهات الرقابية في متابعة مهامها وضعف تطبيق العقوبات وعدم فرض الإشتراطات على العاملين بالمطاعم حتى أصبحت النتائج كارثية وضحاياها بالمئات.

وغرّد عضو مجلس الشورى الدكتور عبيد العبدلي، عن واقعة التسمم الجماعي موجها تساؤلاته إلى وزير الصحة توفيق الربيعة قائلا: "معالي الوزير عودتنا وأنت وزير التجارة أن تكون نصير المستهلك ووفيت بوعدك، نرجوك أن تعدنا أن تكون نصير المريض وأنت أهل لهذا الوعد".

واستهل "العبدلي" تغريداته عن حادثة التسمم بقوله "معالي وزير الصحة نحبك ونُقدر عملك. اسمح لي ببث معاناة أهلي في تربة بسبب الخدمات الصحية هناك ولو طلبت ملف مطالباتنا إذا كانت موثقة في الوزارة سترى العجب في بساطتها والعجب الآخر في عدم تنفيذها".

وأضاف "العبدلي" بحرقة في نداءاته لوزير الصحة "معالي الوزير نحن لا نُطالب بخدمات مايو كلينك ولا جون هوبكنز ولكن نطالب مطالبة البسطاء، أن يتوفر سرير لمريضنا واستشاري مؤهل يعرف علاجنا".

وأكد الدكتور "العبدلي" في تغريداته لوزير الصحة أنّ معاناة أهالي محافظة "تربة" مع الخدمات الصحية طويلة وبسببها فقد أحبة أثناء السفر بعيدا لطلب الخدمة وبسبب سوء الطرق!.

وقال في تغريداته "بالصدفة وفي زيارة مجدولة كان هناك زيارة في نفس اليوم لمدير الشؤون الصحية وكان شاهدا هو وفريقه على قصور الخدمات الصحية في المحافظة".