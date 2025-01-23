حادثة تهز "بيش" ليلاً .. شاب ينتحر رمياً بالرصاص في حضرة جثمان والده

الجهات الأمنية باشرت مسرح الجريمة ورفعت البصمات وينتظر تسليم الجثمان

أقدم شاب، مساء أمس، على وضع حدٍّ لحياته رمياً بالرصاص في إحدى قرى محافظة بيش، في حضرة جثمان والده الذي تُوفي في اليوم نفسه بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ونُقل جثمانه لمنزلهم استعداداً لدفنه.

وتشير التفاصيل، وفقاً لسكان القرية، إلى أن الأسرة من حملة البطاقات "لم تنتهِ معاملات هوياتهم"، وأن الابن يعاني ضغوطاً نفسية من جرّاء صعوبات مادية أثناء فترة علاج والدهم وكذلك ظروف الحياة.

وأوضح السكان أن الموجودين في منزلهم كانوا قد سمعوا إطلاق نار داخل المنزل وهرعوا ليجدوا الابن مضرجاً في دمائه، وسارعوا لنقله إلى مستشفى بيش العام؛ إلا أن عمليات الإنقاذ فشلت.

يُذكر أن الجهات الأمنية باشرت مسرح الحادث، ورفعت البصمات والإجراءات الاعتيادية، فيما ينتظر أن يتم تسليم الجثمان للأسرة ليتم دفنه.