حادث عرضي لموكب أمير الرياض دون إصابات

أثناء زيارته التفقدية لمحافظة وادي الدواسر

تعرض موكب أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، لحادث عرضي دون تسجيل إصابات تذكر؛ وذلك أثناء زيارته التفقدية لمحافظة وادي الدواسر.

وأكدت مصادر لـ"سبق"، أن الحادث وقع بين خمس مركبات من بينها سيارتا أمن، ونتجت عنه تلفيات بسيطة، فيما واصل أمير المنطقة زيارته ووقف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين.