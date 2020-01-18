حاكم إسطنبول: منفّذ "اعتداء رأس السنة" وُلد في أوزبكستان واعترف بجريمته

أعلن حاكم اسطنبول، اليوم، أن منفّذ اعتداء رأس السنة، وُلد في أوزبكستان وتَدَرّب في أفغانستان.

وقال: إن اسمه عبدالقادر مشاريبوف؛ مضيفاً أنه اعترف بتنفيذ الجريمة.

من جهته، أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنه "يتواصل الآن استجواب (الإرهابي منفذ هجوم النادي الليلي والمطعم). هناك الكثير من التفاصيل حول الأمر؛ لكن سأكتفي بهذا حالياً بسبب استمرار عملية الاستجواب".

وبدوره أكد رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم"، الثلاثاء، أن المشتبه به في تنفيذ اعتداء إسطنبول ليلة رأس السنة، اعترف بتنفيذ الهجوم بعد إلقاء القبض عليه في ساعة متأخرة من يوم الاثنين.

وقال "يلدريم" في مؤتمر صحفي: إن منفّذ الهجوم وُلد في أوزبكستان، وتلقى تدريباته في أفغانستان، وهو يُدعى عبدالقادر ماشاريبوف.

وكشف "يلدريم" أن السلطات التركية اعتقلت حوالى 50 شخصاً منذ ليلة الهجوم حتى تَمَكّنت من القبض على ماشاريبوف، وأضاف أنّ بين المعتقلين 3 نساء وشخص عراقي.

وأضاف رئيس الوزراء التركي أن منفذ الهجوم دخل إلى الأراضي التركية بطريقة غير شرعية، وأكد أنه نفّذ الهجوم بتوجيهات من تنظيم داعش الإرهابي.

وكان "ماشاريبوف" قد دخل إلى ملهى ومطعم "رينا" في إسطنبول ليلة رأس السنة، وفتح النار على مَن فيه، وقتل العشرات بينهم العديد من العرب.