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حجز أكثر من 20 مركبة وتوقيف مخالفين لأنظمة المرور في بيشة

بعد حملات واسعة نفذت خلال الأيام الماضية

بلغت إحصائية الأشخاص الموقوفين بمحافظة بيشة على إثر مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها ومخالفات قطع الإشارة قرابة 12 شخصاً، كما تم حجز أكثر من 20 مركبة بحجز إدارة المرور.

جاء ذلك بعد حملات واسعة يبذلها رجال المرور بشعبة مرور محافظة بيشة، وتحت إشراف ومتابعة مدير شعبة مرور محافظة بيشة العقيد مناحي السبيعي، حيث لا زالت الحملة مستمرة لرصد المتجاوزين والمخالفين لأنظمة وتعليمات المرور سعياً للحد من ارتكاب المخالفات المرورية والحد من الحوادث المرورية التي تنتج عن التهاون بالأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور.

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حجز أكثر من 20 مركبة وتوقيف مخالفين لأنظمة المرور في بيشة
سبق

بلغت إحصائية الأشخاص الموقوفين بمحافظة بيشة على إثر مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها ومخالفات قطع الإشارة قرابة 12 شخصاً، كما تم حجز أكثر من 20 مركبة بحجز إدارة المرور.

جاء ذلك بعد حملات واسعة يبذلها رجال المرور بشعبة مرور محافظة بيشة، وتحت إشراف ومتابعة مدير شعبة مرور محافظة بيشة العقيد مناحي السبيعي، حيث لا زالت الحملة مستمرة لرصد المتجاوزين والمخالفين لأنظمة وتعليمات المرور سعياً للحد من ارتكاب المخالفات المرورية والحد من الحوادث المرورية التي تنتج عن التهاون بالأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
10:20 PM
بعد حملات واسعة نفذت خلال الأيام الماضية

حجز أكثر من 20 مركبة وتوقيف مخالفين لأنظمة المرور في بيشة

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سعود الدعجاني - بيشة
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بلغت إحصائية الأشخاص الموقوفين بمحافظة بيشة على إثر مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها ومخالفات قطع الإشارة قرابة 12 شخصاً، كما تم حجز أكثر من 20 مركبة بحجز إدارة المرور.

جاء ذلك بعد حملات واسعة يبذلها رجال المرور بشعبة مرور محافظة بيشة، وتحت إشراف ومتابعة مدير شعبة مرور محافظة بيشة العقيد مناحي السبيعي، حيث لا زالت الحملة مستمرة لرصد المتجاوزين والمخالفين لأنظمة وتعليمات المرور سعياً للحد من ارتكاب المخالفات المرورية والحد من الحوادث المرورية التي تنتج عن التهاون بالأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور.

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