"حدود جازان" يُحبط تهريب ٥٦٩ كيلو حشيش .. ١٣ متورطاً و٣ جنسيات

محاولات عدة خلال أسبوع .. إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات التحقيق

نجح حرس الحدود بمنطقة جازان، في إحباط تهريب (٥٦٩.٣) من الحشيش المخدر، عبر محاولات عدة، كما تمّ القبض على (١١) شخصاً من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الإثيوبية وآخر باكستاني الجنسية، خلال الفترة 30 / 4 / 1438هـ، حتى 6 / 5 / 1438هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي؛ أن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تصدّوا لكل المحاولات بكفاءة، وتمّت إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصّة لإكمال الإجراءات النظامية.