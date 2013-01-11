"حرس الحدود" يتأهب لاستقبال متنزهي ينبع في الإجازة.. "تكثيف وتنبيه"

"القحطاني": مهام العمل لا تقف عند البحث والإنقاذ بل تمتد لإسعافات وإرشاد

استعدت قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، لاستقبال زوار مدينة ينبع خلال فترة إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ حيث هُيّئت كل الإمكانيات لخدمة مرتادي الشواطئ من المتنزهين والسياح، وكذلك مرتادي البحر لمختلف الهوايات البحرية بشتى أنواعها من الصيد والغوص والسباحة؛ وذلك من خلال تكثيف التواجد الميداني لفِرَق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والدوريات البحرية، وتكثيف جهود العمل في كل المواقع والمناطق المخصصة للتنزه ومزاولة مختلف الهوايات البحرية؛ لضمان سلامة المتنزهين ومرتادي البحر.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم تركي بن حسين القحطاني، أن مهام العمل لا تقف عند عمليات البحث والإنقاذ؛ وإنما هناك أعمال إنسانية يقوم بها رجال حرس الحدود في مواقع عملهم عندما تستدعي الحاجة، مثل تقديم الإسعافات الأولية وإرشاد المتنزهين إلى المواقع المخصصة للسباحة.

وأهاب "القحطاني" بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التقيد بإرشادات السلامة البحرية والشاطئية، والالتزام بالتعليمات الموضحة باللوحات الإرشادية الممتدة على شواطئ المنطقة، وعدم المجازفة بالسباحة في المواقع المحظورة والخطرة، والانتباه للأطفال، والحرص على الاهتمام بسلامتهم، وعدم تركهم بمفردهم، والاتصال على هاتف طورائ حرس الحدود (994) على مدار الساعة في حالة أي طارئ -لا سمح الله- أو الاستفسار عن المواقع المسموح بها للتنزه ومزاولة مختلف الأنشطه البحرية.